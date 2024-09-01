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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.Rus komutan, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki Cebel el-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü imha etti” dedi.
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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.
Rus komutan, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki Cebel el-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü imha etti” dedi.
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