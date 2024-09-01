https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-2-ussu-vurdu-1087497933.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T00:17+0300
2024-09-01T00:17+0300
2024-09-01T00:16+0300
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suriye
el tanf
rusya hava-uzay kuvvetleri
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.Rus komutan, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki Cebel el-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü imha etti” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rus-ordusu-odessada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-binayi-vurdu-1087434681.html
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suriye, el tanf, rusya hava-uzay kuvvetleri, humus, üs
suriye, el tanf, rusya hava-uzay kuvvetleri, humus, üs
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Cebel El-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.
Rus komutan, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki Cebel el-Hal sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanlara ait 2 üssü imha etti” dedi.