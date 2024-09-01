https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rtuk-baskani-sahinden-gunduz-kusagi-programlariyla-ilgili-aciklama-yeni-onlemlerimiz-var-1087514300.html

RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programlarıyla ilgili açıklama: Yeni önlemlerimiz var

RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programlarıyla ilgili açıklama: Yeni önlemlerimiz var

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeni yayın döneminde gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ilke düzeyinde yeni önlemler alınacağını duyurdu. "Artık kanun haricinde... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T21:01+0300

2024-09-01T21:01+0300

2024-09-01T21:27+0300

türkiye

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ebubekir şahin

sokak röportajı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, Ekol TV'de yayınlanan Sorgusuz Sualsiz programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.Gündüz kuşağı ile ilgili açıklamalarda Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminde yeni önlemlerin söz konusu olduğunu söyledi. Şahin konuyla ilgili şunları ifade etti:'Sokak röportajlarına düzen getirilecek'Sokak röportajlarıyla ilgili de konuşan RTÜK Başkanı "İftira atmayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler" dedi ve "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. O söylenenleri kim söylerse söylesin gözaltına alınır ve bir soruşturma geçirir" açıklamasında bulundu.

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), programlar, program, ebubekir şahin, sokak röportajı