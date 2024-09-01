https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rtuk-baskani-sahinden-gunduz-kusagi-programlariyla-ilgili-aciklama-yeni-onlemlerimiz-var-1087514300.html
RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programlarıyla ilgili açıklama: Yeni önlemlerimiz var
RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programlarıyla ilgili açıklama: Yeni önlemlerimiz var
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeni yayın döneminde gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ilke düzeyinde yeni önlemler alınacağını duyurdu. "Artık kanun haricinde... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T21:01+0300
2024-09-01T21:01+0300
2024-09-01T21:27+0300
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ebubekir şahin
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, Ekol TV'de yayınlanan Sorgusuz Sualsiz programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.Gündüz kuşağı ile ilgili açıklamalarda Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminde yeni önlemlerin söz konusu olduğunu söyledi. Şahin konuyla ilgili şunları ifade etti:'Sokak röportajlarına düzen getirilecek'Sokak röportajlarıyla ilgili de konuşan RTÜK Başkanı "İftira atmayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler" dedi ve "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. O söylenenleri kim söylerse söylesin gözaltına alınır ve bir soruşturma geçirir" açıklamasında bulundu.
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), programlar, program, ebubekir şahin, sokak röportajı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), programlar, program, ebubekir şahin, sokak röportajı
RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programlarıyla ilgili açıklama: Yeni önlemlerimiz var
21:01 01.09.2024 (güncellendi: 21:27 01.09.2024)
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeni yayın döneminde gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ilke düzeyinde yeni önlemler alınacağını duyurdu. "Artık kanun haricinde bir de ilke kararları olacak" açıklamasını yapan Şahin kısa süre içinde ayrıntıların paylaşılacağını söyledi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, Ekol TV'de yayınlanan Sorgusuz Sualsiz programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.
Gündüz kuşağı ile ilgili açıklamalarda Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminde yeni önlemlerin söz konusu olduğunu söyledi.
Şahin konuyla ilgili şunları ifade etti:
"Çünkü çok fazla şikayet var, Gündüz kuşağı ile ilgili sadece izleyiciden değil, STK'lardan var, hükümet kanadından var, muhalefetten var, her taraftan var. Artık gündüz kuşağı dediğimiz programlarda kanunun haricinde ilke kararlarımız olacak."
'Sokak röportajlarına düzen getirilecek'
Sokak röportajlarıyla ilgili de konuşan RTÜK Başkanı "İftira atmayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler" dedi ve "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. O söylenenleri kim söylerse söylesin gözaltına alınır ve bir soruşturma geçirir" açıklamasında bulundu.