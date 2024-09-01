https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rtuk-baskani-kayip-narin-ile-ilgili-yayin-yasagini-hatirlatarak-uyardi----1087509798.html
RTÜK Başkanı, kayıp Narin ile ilgili yayın yasağını hatırlatarak uyardı
RTÜK Başkanı, kayıp Narin ile ilgili yayın yasağını hatırlatarak uyardı
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 12 gündür kayıp olan küçük Narin haberlerine gelen yayın yasağını hatırlatarak uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T16:59+0300
2024-09-01T16:59+0300
2024-09-01T16:59+0300
türkiye
narin güran
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
yayın yasağı
kayıp narin
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RTÜK Başkanı Şahin, bugünkü açıklamasında yayın yasağının ihlal edildiğini vurgulayarak "Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bodrum-aciklarinda-15i-cocuk-39-yasadisi-gocmen-yakalandi-1087509275.html
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narin güran, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), yayın yasağı, kayıp narin
narin güran, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), yayın yasağı, kayıp narin
RTÜK Başkanı, kayıp Narin ile ilgili yayın yasağını hatırlatarak uyardı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 12 gündür kayıp olan küçük Narin haberlerine gelen yayın yasağını hatırlatarak uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
RTÜK Başkanı Şahin, bugünkü açıklamasında yayın yasağının ihlal edildiğini vurgulayarak "Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.