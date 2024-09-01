https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rtuk-baskani-kayip-narin-ile-ilgili-yayin-yasagini-hatirlatarak-uyardi----1087509798.html

RTÜK Başkanı, kayıp Narin ile ilgili yayın yasağını hatırlatarak uyardı

RTÜK Başkanı, kayıp Narin ile ilgili yayın yasağını hatırlatarak uyardı

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 12 gündür kayıp olan küçük Narin haberlerine gelen yayın yasağını hatırlatarak uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T16:59+0300

2024-09-01T16:59+0300

2024-09-01T16:59+0300

türkiye

narin güran

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

yayın yasağı

kayıp narin

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RTÜK Başkanı Şahin, bugünkü açıklamasında yayın yasağının ihlal edildiğini vurgulayarak "Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

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narin güran, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), yayın yasağı, kayıp narin