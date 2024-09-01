https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bodrum-aciklarinda-15i-cocuk-39-yasadisi-gocmen-yakalandi-1087509275.html

Bodrum açıklarında 15'i çocuk 39 yasadışı göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 15'i çocuk 39 yasadışı göçmen yakalandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bir botta 15'i çocuk toplamda 39 yasadışı göçmen yakalandı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T16:38+0300

2024-09-01T16:38+0300

2024-09-01T16:38+0300

türkiye

yasadışı göçmenler

yasadışı göç

kaçak göçmenler

kaçak göçmen

sahil güvenlik

sahil güvenlik komutanlığı

bodrum

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bir botta 39 yasadışı göçmen yakalandığı belirtildi. Botta bulunanlardan 15'nin çocuk olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/netanyahu-hayatini-kaybeden-rus-esirin-ailesinden-ozur-diledi-askeri-danismanim-moskovadaydi-1087508211.html

türkiye

bodrum

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