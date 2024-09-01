https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bodrum-aciklarinda-15i-cocuk-39-yasadisi-gocmen-yakalandi-1087509275.html
Bodrum açıklarında 15'i çocuk 39 yasadışı göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 15'i çocuk 39 yasadışı göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bir botta 15'i çocuk toplamda 39 yasadışı göçmen yakalandı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T16:38+0300
2024-09-01T16:38+0300
2024-09-01T16:38+0300
türkiye
yasadışı göçmenler
yasadışı göç
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
bodrum
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bir botta 39 yasadışı göçmen yakalandığı belirtildi. Botta bulunanlardan 15'nin çocuk olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/netanyahu-hayatini-kaybeden-rus-esirin-ailesinden-ozur-diledi-askeri-danismanim-moskovadaydi-1087508211.html
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yasadışı göçmenler, yasadışı göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, bodrum
Bodrum açıklarında 15'i çocuk 39 yasadışı göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bir botta 15'i çocuk toplamda 39 yasadışı göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bir botta 39 yasadışı göçmen yakalandığı belirtildi. Botta bulunanlardan 15'nin çocuk olduğu vurgulandı.