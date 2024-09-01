https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/putin-ozbek-mevkidasi-mirziyoyevi-ozbekistan-bagimsizlik-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1087502207.html
Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev’i Özbekistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev’i Özbekistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev’i Özbekistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülkenin Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T11:04+0300
2024-09-01T11:04+0300
2024-09-01T11:04+0300
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rusya, vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev, bağımsızlık günü
rusya, vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev, bağımsızlık günü
Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev’i Özbekistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Rusya lideri Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev’i Özbekistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülkenin Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamındaki etkili işbirliğine vurgu yaptı.