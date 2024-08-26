https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/putin-rus-ekonomisi-yilin-ilk-yarisinda-yuzde-46-buyudu-1087269391.html

Putin: Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4.6 büyüdü

Putin: Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4.6 büyüdü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılının birinci yarısında Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 4.6 arttığını açıkladı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:01+0300

2024-08-26T13:01+0300

2024-08-26T13:15+0300

ekonomi

vladimir putin

ekonomi

rusya hükümeti

rusya merkez bankası

gsyih

gayrisafi yurtiçi hasıla

işsizlik

petrol

doğalgaz

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Rusya hükümeti ve Merkez Bankası'ndaki kurmaylarıyla Rus ekonomisindeki son gelişmelerin ele alındığı bir toplantı yapan Putin, gerçekleşen önemli göstergelerle ilgili bilgi verdi."Rusya ekonomisi, geçen sene de olduğu gibi, güzel, yüksek bir tempoyla büyümeye devam ediyor. Birinci yarıyılın değerlendirmesine göre GSYİH yüzde 4.6 arttı. Sanayi üretiminde de yüzde 4.4 artış kaydedildi" diyen Putin, imalat sanayisinde de çıtanın geleneksel hale geldiği gibi yüksek düzeyde, ilk 6 ay için yüzde 8 olarak gerçekleştiğini vurguladı.'İşsizlik rekor bir düşük seviyede' İşsizlik rakamları hakkında da bilgi veren Putin, Haziran ayında yüzde 2.4 olarak kaydedilen işsizliğin rekor bir düşük seviyede olduğunun altını çizdi.'Bütçe gelirlerinin 3'te 2'si petrol ve doğalgaz dışı kalemlerden'Bu yılın ilk 7 ayında bütçe gelirlerinin yüzde 36 arttığını belirten Putin, gelirlerin yaklaşık 3'te 2'sinin petrol ve doğalgaz dışı kalemlerden geldiğine dikkat çekti.Putin, Rusya Merkez Bankası ile hükümetten enflasyonla mücadelede daha etkin olmalarını da istedi.Putin, enflasyonla mücadelede atılması gereken adımları değerlendirerek, "Mal ve hizmet arzını artırarak her şeyden önce enflasyonla sistematik olarak mücadele edilmesi gerektiği açıktır. Hem hükümetin hem de Rusya Merkez Bankası'nın dikkatini bir kez daha çekiyorum, enflasyonu azaltmak için eşgüdümlü eylemlerin verimliliğini artırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yeni-ihalarin-performans-testine-katilan-kimden-talimat-daha-cok-kamikaze-iha-gelistirin-1087265754.html

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vladimir putin, ekonomi, rusya hükümeti, rusya merkez bankası, gsyih, gayrisafi yurtiçi hasıla, işsizlik, petrol, doğalgaz, bütçe, gelir, reel gelir