https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lavrovdan-almanyaya-cagri-kuzey-akimla-ilgili-tum-sorulari-cevaplayin-1087009175.html
Lavrov’dan Almanya’ya çağrı: ‘Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplayın’
Lavrov’dan Almanya’ya çağrı: ‘Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplayın’
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplandırması ve tespit etmemeleri mümkün olmayan delilleri sunmayı reddetmekten vazgeçmesi gerektiğini... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T15:06+0300
2024-08-19T15:06+0300
2024-08-19T15:10+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
almanya
kuzey akım
sabotaj
saldırı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085201966_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4affcddb9a3ab83fd8560d08a9a794c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, Almanya’nın Kuzey Akım sabotajıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı değerlendirdi.Alman yetkililerin, Moskova’nın soruşturmayla ilgili yönelttiği soruları görmezden geldiğine dikkat çeken Lavrov, bu konuda şu yorumda bulundu: Rusya’nın şeffaf ve uluslararası bir soruşturma konusunda ısrar edeceğini belirten Lavrov, “Almanya için, kalkınmasının anahtarı olan, makul fiyatlarla Rus doğalgazı temini şeklindeki uzun vadeli enerji ve dolayısıyla ekonomik refah temelinden nasıl mahrum bırakıldığını sessizce kabul etmesi utanç verici. Almanya bunu hiçbir yorum yapmadan sessizce yuttu” diye ekledi.Almanya: Kuzey Akım konusunda Rusya'yla bilgi değişimi yapıyoruzAlmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Kuzey Akım sabotajıyla ilgili Rusya’yla bilgi değişiminde bulunduklarını, ama soruşturma sırasında elde edilen sonuçlar hakkında Moskova’ya bilgi vermediklerini belirtti.Almanya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili Moskova’ya bilgi vermeyerek uluslararası taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki suçlamalarını değerlendiren Fischer, “Elbette tüm bu suçlamaları reddediyoruz. Rusya’yla bilgi alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rusya-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-resmi-sikayetini-almanyaya-sundu-1086991803.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085201966_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_31fb652dfac1ab302dce09eb4a77782d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, kuzey akım, sabotaj, saldırı, soruşturma
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, kuzey akım, sabotaj, saldırı, soruşturma
Lavrov’dan Almanya’ya çağrı: ‘Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplayın’
15:06 19.08.2024 (güncellendi: 15:10 19.08.2024)
Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplandırması ve tespit etmemeleri mümkün olmayan delilleri sunmayı reddetmekten vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, talep ettikleri bilgilerin Rusya’ya verilmemesi ama daha sonra medyada çıkmasının mizanseni andırdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, Almanya’nın Kuzey Akım sabotajıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı değerlendirdi.
Alman yetkililerin, Moskova’nın soruşturmayla ilgili yönelttiği soruları görmezden geldiğine dikkat çeken Lavrov, bu konuda şu yorumda bulundu:
Tüm soruları cevaplandırmaları gerekiyor. Öncelikle tespit etmemeleri mümkün olmayan delilleri sunmayı reddetmekten kesinlikle vazgeçmeleri gerekiyor. Resmi kanallar üzerinden talep ettiğimiz bilgilerin bize sunulmaması, ama daha sonra gazete materyallerinde ortaya çıkması, tüm bunların bir mizansen olduğunu, tüm bu operasyonun kamuoyunu bir şekilde gerçek faillerden, suçlulardan, azmettiricilerden uzaklaştırmak için tasarlandığını gösteriyor.
Rusya’nın şeffaf ve uluslararası bir soruşturma konusunda ısrar edeceğini belirten Lavrov, “Almanya için, kalkınmasının anahtarı olan, makul fiyatlarla Rus doğalgazı temini şeklindeki uzun vadeli enerji ve dolayısıyla ekonomik refah temelinden nasıl mahrum bırakıldığını sessizce kabul etmesi utanç verici. Almanya bunu hiçbir yorum yapmadan sessizce yuttu” diye ekledi.
Almanya: Kuzey Akım konusunda Rusya'yla bilgi değişimi yapıyoruz
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Kuzey Akım sabotajıyla ilgili Rusya’yla bilgi değişiminde bulunduklarını, ama soruşturma sırasında elde edilen sonuçlar hakkında Moskova’ya bilgi vermediklerini belirtti.
Almanya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili Moskova’ya bilgi vermeyerek uluslararası taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki suçlamalarını değerlendiren Fischer, “Elbette tüm bu suçlamaları reddediyoruz. Rusya’yla bilgi alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.