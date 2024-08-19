https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lavrovdan-almanyaya-cagri-kuzey-akimla-ilgili-tum-sorulari-cevaplayin-1087009175.html

Lavrov’dan Almanya’ya çağrı: ‘Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplayın’

Lavrov’dan Almanya’ya çağrı: ‘Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplayın’

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili tüm soruları cevaplandırması ve tespit etmemeleri mümkün olmayan delilleri sunmayı reddetmekten vazgeçmesi gerektiğini... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T15:06+0300

2024-08-19T15:06+0300

2024-08-19T15:10+0300

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kuzey akım

sabotaj

saldırı

soruşturma

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, Almanya’nın Kuzey Akım sabotajıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı değerlendirdi.Alman yetkililerin, Moskova’nın soruşturmayla ilgili yönelttiği soruları görmezden geldiğine dikkat çeken Lavrov, bu konuda şu yorumda bulundu: Rusya’nın şeffaf ve uluslararası bir soruşturma konusunda ısrar edeceğini belirten Lavrov, “Almanya için, kalkınmasının anahtarı olan, makul fiyatlarla Rus doğalgazı temini şeklindeki uzun vadeli enerji ve dolayısıyla ekonomik refah temelinden nasıl mahrum bırakıldığını sessizce kabul etmesi utanç verici. Almanya bunu hiçbir yorum yapmadan sessizce yuttu” diye ekledi.Almanya: Kuzey Akım konusunda Rusya'yla bilgi değişimi yapıyoruzAlmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Kuzey Akım sabotajıyla ilgili Rusya’yla bilgi değişiminde bulunduklarını, ama soruşturma sırasında elde edilen sonuçlar hakkında Moskova’ya bilgi vermediklerini belirtti.Almanya’nın Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili Moskova’ya bilgi vermeyerek uluslararası taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki suçlamalarını değerlendiren Fischer, “Elbette tüm bu suçlamaları reddediyoruz. Rusya’yla bilgi alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rusya-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-resmi-sikayetini-almanyaya-sundu-1086991803.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, kuzey akım, sabotaj, saldırı, soruşturma