Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi
23:28 01.09.2024 (güncellendi: 23:38 01.09.2024)
© Fotoğraf : CHPÖzgür Özel, Yavaş’ın ev sahipliğinde Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
© Fotoğraf : CHP
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CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan Konuk Evi ve Sosyal Tesisleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğindeki yemek basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 2.5 saat sürdü.
Yemekte CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı.
© Fotoğraf : CHPÖzgür Özel, Yavaş’ın ev sahipliğinde Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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© Fotoğraf : CHP
Özgür Özel, Yavaş’ın ev sahipliğinde Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
© AA / CHP / Alp Eren KayaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
© AA / CHP / Alp Eren KayaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
© AA / CHP / Alp Eren KayaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
© AA / CHP / Alp Eren KayaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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© Fotoğraf : CHP
Özgür Özel, Yavaş’ın ev sahipliğinde Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
2/5
© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
3/5
© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
4/5
© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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© AA / CHP / Alp Eren Kaya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.