https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ozgur-ozel-kilicdaroglu-ile-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1087517260.html

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T23:28+0300

2024-09-01T23:28+0300

2024-09-01T23:38+0300

politika

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yemek

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan Konuk Evi ve Sosyal Tesisleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğindeki yemek basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 2.5 saat sürdü.Yemekte CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rtuk-baskani-sahinden-gunduz-kusagi-programlariyla-ilgili-aciklama-yeni-onlemlerimiz-var-1087514300.html

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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yemek