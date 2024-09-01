https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ozgur-ozel-bu-aksam-kilicdaroglu-ile-bir-araya-gelecegim--1087507959.html
Özgür Özel: Bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğim
Özgür Özel: Bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğim
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Özel, bugün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T15:42+0300
2024-09-01T15:42+0300
2024-09-01T16:24+0300
politika
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel konuşmasında “Bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim” dedi.Eylül ayında yapılacak olan CHP Kurultayı ile ilgili konuşan Özel “Değişim kurultayı önce tarihe güçlü bir atıfla geçecek. 4-9 Eylül arasındaki kurultay tarihe kuvvetli bir atıf yapacak. Kurultaya katılım kapsamlı olacak” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Özel, Kara Harp Okulu mezuniyetiyle ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kpss-soru-kitapciklari-ve-cevaplari-yayimlandi-1087507636.html
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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp
Özgür Özel: Bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğim
15:42 01.09.2024 (güncellendi: 16:24 01.09.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Özel, bugün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel konuşmasında “Bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim” dedi.
Eylül ayında yapılacak olan CHP Kurultayı ile ilgili konuşan Özel “Değişim kurultayı önce tarihe güçlü bir atıfla geçecek. 4-9 Eylül arasındaki kurultay tarihe kuvvetli bir atıf yapacak. Kurultaya katılım kapsamlı olacak” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özel, Kara Harp Okulu mezuniyetiyle ilgili şunları söyledi:
“Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır.”