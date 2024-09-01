https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ozgur-ozel-bu-aksam-kilicdaroglu-ile-bir-araya-gelecegim--1087507959.html

Özgür Özel: Bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğim

Özgür Özel: Bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğim

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Özel, bugün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T15:42+0300

2024-09-01T15:42+0300

2024-09-01T16:24+0300

politika

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel konuşmasında “Bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim” dedi.Eylül ayında yapılacak olan CHP Kurultayı ile ilgili konuşan Özel “Değişim kurultayı önce tarihe güçlü bir atıfla geçecek. 4-9 Eylül arasındaki kurultay tarihe kuvvetli bir atıf yapacak. Kurultaya katılım kapsamlı olacak” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Özel, Kara Harp Okulu mezuniyetiyle ilgili şunları söyledi:

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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp