https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bursada-bir-kisi-copte-yemek-yiyen-ayiya-serenat-yapti--1087503353.html
Bursa'da bir kişi çöp kutusunda yemek arayan ayıya serenat yaptı
Bursa'da bir kişi çöp kutusunda yemek arayan ayıya serenat yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa’da acıkan ayı Uludağ’ın turistik bölgesi olan Sarıalan’da çöp konteynerlarında yemek ararken, ayıyı çeken bir kişi o anları şarkı söyleyerek izledi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T11:58+0300
2024-09-01T11:58+0300
2024-09-01T12:00+0300
türkiye
ayı
şarkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087503008_0:925:1080:1533_1920x0_80_0_0_aacf490310645aee662064991ae7a4ca.jpg
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da acıkan bir ayı, yemek arayışına çıktı.Çöp konteynırlarını karıştıran ayı çevredeki bir kişinin dikkatini çekti. Güvenli bir bölgeden ayının yemek yemesini izleyen vatandaş, ayıya adeta mini konser verdi. Şarkı söyleyerek ayıyı izleyen kişinin kayda aldığı o anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü. Karnı doyuran ayı ise bir süre sonra gözden kayboldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/tekirdagda-3-ayda-50-fabrika-yangilara-teslim-oldu-bolge-ekonomisi-alarm-veriyor-1087501732.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087503008_0:824:1080:1634_1920x0_80_0_0_d49cad61aac37ea34e8359567fd664fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayı, şarkı
Bursa'da bir kişi çöp kutusunda yemek arayan ayıya serenat yaptı
11:58 01.09.2024 (güncellendi: 12:00 01.09.2024)
Bursa’da acıkan ayı Uludağ’ın turistik bölgesi olan Sarıalan’da çöp konteynerlarında yemek ararken, ayıyı çeken bir kişi o anları şarkı söyleyerek izledi. Verdiği mini konseri kayda alan kişi izleyenleri gülümsetti.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da acıkan bir ayı, yemek arayışına çıktı.
Çöp konteynırlarını karıştıran ayı çevredeki bir kişinin dikkatini çekti. Güvenli bir bölgeden ayının yemek yemesini izleyen vatandaş, ayıya adeta mini konser verdi. Şarkı söyleyerek ayıyı izleyen kişinin kayda aldığı o anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü.
Karnı doyuran ayı ise bir süre sonra gözden kayboldu.