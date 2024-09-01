https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bursada-bir-kisi-copte-yemek-yiyen-ayiya-serenat-yapti--1087503353.html

Bursa'da bir kişi çöp kutusunda yemek arayan ayıya serenat yaptı

Bursa'da bir kişi çöp kutusunda yemek arayan ayıya serenat yaptı

Sputnik Türkiye

Bursa’da acıkan ayı Uludağ’ın turistik bölgesi olan Sarıalan’da çöp konteynerlarında yemek ararken, ayıyı çeken bir kişi o anları şarkı söyleyerek izledi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T11:58+0300

2024-09-01T11:58+0300

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türkiye

ayı

şarkı

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da acıkan bir ayı, yemek arayışına çıktı.Çöp konteynırlarını karıştıran ayı çevredeki bir kişinin dikkatini çekti. Güvenli bir bölgeden ayının yemek yemesini izleyen vatandaş, ayıya adeta mini konser verdi. Şarkı söyleyerek ayıyı izleyen kişinin kayda aldığı o anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü. Karnı doyuran ayı ise bir süre sonra gözden kayboldu.

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ayı, şarkı