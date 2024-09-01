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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/israil-hukumetinde-philadelphi-koridoru-catlagi-savunma-bakani-gallanttan-karara-itiraz-1087504924.html
İsrail hükümetinde 'Philadelphi Koridoru' çatlağı: Savunma Bakanı Gallant'tan karara itiraz
İsrail hükümetinde 'Philadelphi Koridoru' çatlağı: Savunma Bakanı Gallant'tan karara itiraz
Sputnik Türkiye
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin Mısır'ın itirazlarına rağmen aldığı, Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesini öngören karara Savunma Bakanı... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T13:13+0300
2024-09-01T13:13+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
philadelphi koridoru
hamas
gazze
gazze şeridi
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ordunun 6 İsrailli esirin cenazesini bulmasının ardından hükümetin Philadelphi Koridoru kararına itiraz etti.İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, Hamas'la ateşkes müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen, Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu.Karardan geri dönülmesi için İsrail Güvenlik Kabinesi'ni 'derhal' toplanmaya çağıran Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için adım atılması gerektiğini belirtti.İsrail basını, 29 Ağustos'ta yapılan kabine toplantısında 8 bakanın İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail işgalinin sürdürülmesine ilişkin lehte oy kullandığını, Gallant'ın ise söz konusu karara karşı çıktığını aktarmıştı.Gallant, Philadelphi Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde İsrail'in elini kolunu bağlayacağını savunmuştu.İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin İsrailli esirlere ait olduğu belirtilen 6 ceset bulduğu duyurulmuştu.Netanyahu ile Gallant arasında gerilim uzun zamandır sürüyorNetanyahu ve Gallant, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen, İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14.5 kilometrelik Philadelphi Koridoru konusunda uzun süredir fikir ayrılığı yaşıyor.Savunma Bakanı Gallant, 27 Ağustos'ta İsrail'in koridorda bulunmamasının güvenlik engeli oluşturmadığını belirtirken, Başbakan Netanyahu "Philadelphi Koridoru'yla ilgili talebimizden geri adım atmayacağız. (Yahudi) ölse de vazgeçmeyeceğiz" demişti.Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.Mısır karşı çıkıyorMısır, İsrail'in Refah Kapısı ve Philadelphia Koridoru'nda hiçbir şekilde var olmasını istemediklerini defaatle vurgulamış, koridor konusunda İsrail'le anlaşmaya varıldığına dair iddiaları birçok kez yalanlamıştı.Philadelphia KoridoruSelahaddin Koridoru olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14.5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.Camp David Anlaşması'na göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in uyguladığı ablukanın bir sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
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İsrail hükümetinde 'Philadelphi Koridoru' çatlağı: Savunma Bakanı Gallant'tan karara itiraz

13:13 01.09.2024
© AP Photo / Khalil HamraFILE - A Palestinian flag is seen with the background of a section of the wall in the Philadelphi corridor between Egypt and Gaza, on the background, near the southern Gaza Strip town of Rafah.
FILE - A Palestinian flag is seen with the background of a section of the wall in the Philadelphi corridor between Egypt and Gaza, on the background, near the southern Gaza Strip town of Rafah. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin Mısır'ın itirazlarına rağmen aldığı, Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesini öngören karara Savunma Bakanı Gallant'tan tepki geldi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ordunun 6 İsrailli esirin cenazesini bulmasının ardından hükümetin Philadelphi Koridoru kararına itiraz etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, Hamas'la ateşkes müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen, Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

Karardan geri dönülmesi için İsrail Güvenlik Kabinesi'ni 'derhal' toplanmaya çağıran Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için adım atılması gerektiğini belirtti.

İsrail basını, 29 Ağustos'ta yapılan kabine toplantısında 8 bakanın İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail işgalinin sürdürülmesine ilişkin lehte oy kullandığını, Gallant'ın ise söz konusu karara karşı çıktığını aktarmıştı.

Gallant, Philadelphi Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde İsrail'in elini kolunu bağlayacağını savunmuştu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin İsrailli esirlere ait olduğu belirtilen 6 ceset bulduğu duyurulmuştu.

Netanyahu ile Gallant arasında gerilim uzun zamandır sürüyor

Netanyahu ve Gallant, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen, İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14.5 kilometrelik Philadelphi Koridoru konusunda uzun süredir fikir ayrılığı yaşıyor.

Savunma Bakanı Gallant, 27 Ağustos'ta İsrail'in koridorda bulunmamasının güvenlik engeli oluşturmadığını belirtirken, Başbakan Netanyahu "Philadelphi Koridoru'yla ilgili talebimizden geri adım atmayacağız. (Yahudi) ölse de vazgeçmeyeceğiz" demişti.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.

Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.

Mısır karşı çıkıyor

Mısır, İsrail'in Refah Kapısı ve Philadelphia Koridoru'nda hiçbir şekilde var olmasını istemediklerini defaatle vurgulamış, koridor konusunda İsrail'le anlaşmaya varıldığına dair iddiaları birçok kez yalanlamıştı.

Philadelphia Koridoru

Selahaddin Koridoru olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14.5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

Camp David Anlaşması'na göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in uyguladığı ablukanın bir sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
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