https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/formula-1-italyada-ferrari-zaferi-leclerc-damali-bayragi-gordu-1087512808.html
Formula 1 İtalya'da Ferrari zaferi: Leclerc damalı bayrağı gördü
Formula 1 İtalya'da Ferrari zaferi: Leclerc damalı bayrağı gördü
Sputnik Türkiye
Formula 1 İtalya Grand Prix'i Monza şehrinde 53 turdan oluşan etapla düzenlendi. Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışını Ferrari pilotu Charles Leclerc galip geldi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T19:38+0300
2024-09-01T19:38+0300
2024-09-01T19:38+0300
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monza pistinde Ferrari pilotu Leclerc galip geldi. McLaren'den Oscar Piastri yarışı ikinci sırada tamamlarken, aynı takımdan Norris ise yarışı üçüncü tamamladı.Yarışın galibi Ferrari olduFormula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalya etabını Ferrari pilotu Leclerc kazandı. Pilotun 2019 yılından bu yana İtalya'da ilk zaferi olurken, toplamda 7. kez galip geldi. 2024-2025 sezonunda 2.yarışını kazanan deneyimli pilotun arkasından Piastri ve Norris damalı bayrağı geçti.Leclerc yarış sonu açıklamasında "Ferrari için yarışmak her zaman bir ayrıcalık, bu yüzden bu anların tadını çıkarıyorum." dedi.Formula 1 Azerbaycan yarışı ne zaman?F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışına Azerbaycan 13-15 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak.Formula 1 hangi kanalda?Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışları, F1 TV ve Beinsports 4 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
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formula 1 kim kazandı, formula 1 azerbaycan yarışı, f1 ne zaman
formula 1 kim kazandı, formula 1 azerbaycan yarışı, f1 ne zaman
Formula 1 İtalya'da Ferrari zaferi: Leclerc damalı bayrağı gördü
Formula 1 İtalya Grand Prix'i Monza şehrinde 53 turdan oluşan etapla düzenlendi. Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışını Ferrari pilotu Charles Leclerc galip geldi. Sezonun 2. yarışını kazanan Leclerc kariyerinin ise 7. yarışını kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monza pistinde Ferrari pilotu Leclerc galip geldi. McLaren'den Oscar Piastri yarışı ikinci sırada tamamlarken, aynı takımdan Norris ise yarışı üçüncü tamamladı.
Yarışın galibi Ferrari oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalya etabını Ferrari pilotu Leclerc kazandı. Pilotun 2019 yılından bu yana İtalya'da ilk zaferi olurken, toplamda 7. kez galip geldi. 2024-2025 sezonunda 2.yarışını kazanan deneyimli pilotun arkasından Piastri ve Norris damalı bayrağı geçti.
Leclerc yarış sonu açıklamasında "Ferrari için yarışmak her zaman bir ayrıcalık, bu yüzden bu anların tadını çıkarıyorum." dedi.
Formula 1 Azerbaycan yarışı ne zaman?
F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışına Azerbaycan 13-15 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışları, F1 TV ve Beinsports 4 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.