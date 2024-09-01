https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/formula-1-italyada-ferrari-zaferi-leclerc-damali-bayragi-gordu-1087512808.html

Formula 1 İtalya'da Ferrari zaferi: Leclerc damalı bayrağı gördü

Formula 1 İtalya'da Ferrari zaferi: Leclerc damalı bayrağı gördü

Sputnik Türkiye

Formula 1 İtalya Grand Prix'i Monza şehrinde 53 turdan oluşan etapla düzenlendi. Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışını Ferrari pilotu Charles Leclerc galip geldi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T19:38+0300

2024-09-01T19:38+0300

2024-09-01T19:38+0300

spor

formula 1

formula 1 (f1)

formula 1 dünya şampiyonası

yarış

araba

spor araba

charles leclerc

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monza pistinde Ferrari pilotu Leclerc galip geldi. McLaren'den Oscar Piastri yarışı ikinci sırada tamamlarken, aynı takımdan Norris ise yarışı üçüncü tamamladı.Yarışın galibi Ferrari olduFormula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalya etabını Ferrari pilotu Leclerc kazandı. Pilotun 2019 yılından bu yana İtalya'da ilk zaferi olurken, toplamda 7. kez galip geldi. 2024-2025 sezonunda 2.yarışını kazanan deneyimli pilotun arkasından Piastri ve Norris damalı bayrağı geçti.Leclerc yarış sonu açıklamasında "Ferrari için yarışmak her zaman bir ayrıcalık, bu yüzden bu anların tadını çıkarıyorum." dedi.Formula 1 Azerbaycan yarışı ne zaman?F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışına Azerbaycan 13-15 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak.Formula 1 hangi kanalda?Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışları, F1 TV ve Beinsports 4 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/formula-1-italya-grand-prixsi-hangi-kanalda-ne-zaman-1087506381.html

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