https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kamu-personeli-secme-sinavi-on-lisans-oturumu-basladi-1087502095.html
Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu başladı
Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu başladı
Sputnik Türkiye
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T11:02+0300
2024-09-01T11:02+0300
2024-09-01T11:02+0300
türkiye
kpss
kamu personel seçme sınavı
kamu personeli
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Adaylar sabah 10.15'te 81 il ve Lefkoşa'da sınav yerlerine gelerek 60 bin 574 salonda sınava katıldı. Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar,ın 30 dakika ilave sürelerini kullanabileceği açıklandı. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın da katıldığı sınav 12.15'te sona eriyor. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rus-hava-savunma-gucleri-dun-gece-ukraynaya-ait-158-iha-imha-etti-1087500740.html
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kpss, kamu personel seçme sınavı, kamu personeli
kpss, kamu personel seçme sınavı, kamu personeli
Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu başladı
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav 12.15'te sona erecek. Sonuçlar 20 Eylül'de açıklanacak.
Adaylar sabah 10.15'te 81 il ve Lefkoşa'da sınav yerlerine gelerek 60 bin 574 salonda sınava katıldı. Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar,ın 30 dakika ilave sürelerini kullanabileceği açıklandı.
Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın da katıldığı sınav 12.15'te sona eriyor. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.