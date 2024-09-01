https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kamu-personeli-secme-sinavi-on-lisans-oturumu-basladi-1087502095.html

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu başladı

Sputnik Türkiye

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T11:02+0300

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2024-09-01T11:02+0300

türkiye

kpss

kamu personel seçme sınavı

kamu personeli

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Adaylar sabah 10.15'te 81 il ve Lefkoşa'da sınav yerlerine gelerek 60 bin 574 salonda sınava katıldı. Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar,ın 30 dakika ilave sürelerini kullanabileceği açıklandı. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın da katıldığı sınav 12.15'te sona eriyor. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

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kpss, kamu personel seçme sınavı, kamu personeli