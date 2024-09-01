https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kamcatkada-kaybolan-mi-8-helikopterine-ulasildi-on-belirlemelere-gore-icindeki-22-kisiden-kurtulan-1087502842.html

Kamçatka'da kaybolan Mi-8 helikopteri bulundu: Ön belirlemelere göre içindeki 22 kişiden kurtulan olmadı

Kamçatka'da kaybolan Mi-8 helikopteri bulundu: Ön belirlemelere göre içindeki 22 kişiden kurtulan olmadı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin ve 19 turistin bulunduğu Mi-8 helikopterinin bulunduğu... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T11:44+0300

2024-09-01T11:44+0300

2024-09-01T13:08+0300

dünya

rusya

kamçatka

kamçatka yarımadası

mi-8

mi-8 helikopter

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087502581_0:28:776:464_1920x0_80_0_0_6dcd2854628ef06ce6cbf16db6240399.png

Kamçatka Bölgesi Acil Durumlar Bakanı Sergey Lebedev, dün irtibatın kesildiği Mi-8 helikopterinin enkazının bulunduğunu, ön belirlemelere göre helikopterin kaza geçirdiğini belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada ise kayıp helikopterin enkazının havadan tespit edildiği belirtildi. Helikopterin içinde bulunanlardan ön belirlemelere göre kurtulan olmadığı ifade edilen açıklamada, “Helikopter büyük olasılıkla kötü görüş (kötü hava koşulları) nedeniyle bir tepeye çakıldı” denildi.Helikopterin enkazı 980 metre yükseklikte bulunuyor, arama-kurtarma ekipleri henüz kaza yerine ulaşamadı.Mi-8 helikopteri dün Vaçkajets Yanardağı’ndaki pistten kalkarak Nikolaevka kasabasına (Yelizovsky bölgesi) doğru yola çıkmış, ancak varış noktasına ulaşmamıştı. Helikopter ile irtibatın kesildiği bildirilmişti. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), helikopterde 3 mürettebat üyesinin yanı sıra 19 turistin de bulunuyor olabileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rusya-acil-durumlar-bakanligi-kamcatkada-irtibat-kesilen-mi-8-helikopterini-arama-calismalari-1087498049.html

rusya

kamçatka

kamçatka yarımadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kamçatka, kamçatka yarımadası, mi-8, mi-8 helikopter, kaza