https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kamcatkada-kaybolan-mi-8-helikopterine-ulasildi-on-belirlemelere-gore-icindeki-22-kisiden-kurtulan-1087502842.html
Kamçatka'da kaybolan Mi-8 helikopteri bulundu: Ön belirlemelere göre içindeki 22 kişiden kurtulan olmadı
Kamçatka'da kaybolan Mi-8 helikopteri bulundu: Ön belirlemelere göre içindeki 22 kişiden kurtulan olmadı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin ve 19 turistin bulunduğu Mi-8 helikopterinin bulunduğu... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T11:44+0300
2024-09-01T11:44+0300
2024-09-01T13:08+0300
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Kamçatka Bölgesi Acil Durumlar Bakanı Sergey Lebedev, dün irtibatın kesildiği Mi-8 helikopterinin enkazının bulunduğunu, ön belirlemelere göre helikopterin kaza geçirdiğini belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada ise kayıp helikopterin enkazının havadan tespit edildiği belirtildi. Helikopterin içinde bulunanlardan ön belirlemelere göre kurtulan olmadığı ifade edilen açıklamada, “Helikopter büyük olasılıkla kötü görüş (kötü hava koşulları) nedeniyle bir tepeye çakıldı” denildi.Helikopterin enkazı 980 metre yükseklikte bulunuyor, arama-kurtarma ekipleri henüz kaza yerine ulaşamadı.Mi-8 helikopteri dün Vaçkajets Yanardağı’ndaki pistten kalkarak Nikolaevka kasabasına (Yelizovsky bölgesi) doğru yola çıkmış, ancak varış noktasına ulaşmamıştı. Helikopter ile irtibatın kesildiği bildirilmişti. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), helikopterde 3 mürettebat üyesinin yanı sıra 19 turistin de bulunuyor olabileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rusya-acil-durumlar-bakanligi-kamcatkada-irtibat-kesilen-mi-8-helikopterini-arama-calismalari-1087498049.html
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Kamçatka'da kaybolan Mi-8 helikopteri bulundu: Ön belirlemelere göre içindeki 22 kişiden kurtulan olmadı
11:44 01.09.2024 (güncellendi: 13:08 01.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin ve 19 turistin bulunduğu Mi-8 helikopterinin bulunduğu bildirildi. Ön belirlemelere göre 22 kişiden kurtulan olmadı.
Kamçatka Bölgesi Acil Durumlar Bakanı Sergey Lebedev, dün irtibatın kesildiği Mi-8 helikopterinin enkazının bulunduğunu, ön belirlemelere göre helikopterin kaza geçirdiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise kayıp helikopterin enkazının havadan tespit edildiği belirtildi. Helikopterin içinde bulunanlardan ön belirlemelere göre kurtulan olmadığı ifade edilen açıklamada, “Helikopter büyük olasılıkla kötü görüş (kötü hava koşulları) nedeniyle bir tepeye çakıldı” denildi.
Helikopterin enkazı 980 metre yükseklikte bulunuyor, arama-kurtarma ekipleri henüz kaza yerine ulaşamadı.
Mi-8 helikopteri dün Vaçkajets Yanardağı’ndaki pistten kalkarak Nikolaevka kasabasına (Yelizovsky bölgesi) doğru yola çıkmış, ancak varış noktasına ulaşmamıştı. Helikopter ile irtibatın kesildiği bildirilmişti. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), helikopterde 3 mürettebat üyesinin yanı sıra 19 turistin de bulunuyor olabileceğini açıklamıştı.