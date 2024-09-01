https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/istanbulda-halk-otobusu-kaza-yapti-yol-ulasima-kapandi-1087508078.html

İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yol ulaşıma kapandı

İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yol ulaşıma kapandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Otobüsü kayarak kaza yaptı. E5 Karayolu Edirne istikameti kısa... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T15:46+0300

2024-09-01T15:46+0300

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türkiye

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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trafik kazası

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İstanbul Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarparak yan döndü. E5 Karayolu trafiğe kapandı.Esenyurt Saadetdere E5 Karayolu'nda saat 12:30'da İETT Otobüsü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarparak yan döndü. Karayolunu trafiğe kapatan araçta yolcu bulunmaması sebebiyle olumsuz durum yaşanmadı.E5 trafiği yeniden açıldıKazada aydınlatma direği yola düşerken araçta yan dönerek E5 Edirne istikametini trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ekipler aracı kaldırarak yolu trafiğe yeniden açtı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kpss-soru-kitapciklari-ve-cevaplari-yayimlandi-1087507636.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kaza, hava, hava durumu, esenyurt, trafik kazası