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08:03
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SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/israil-6-rehinenin-daha-cansiz-bedenlerine--ulasildi-1087500419.html
İsrail: 6 rehinenin daha cansız bedenlerine ulaşıldı
İsrail: 6 rehinenin daha cansız bedenlerine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, yoğun operasyonlar düzenlediği Han Yunus'ta 7 Ocak’ta kaçırılan 6 rehinenin daha cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada “Dün Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cansız bedenleri bulundu ve getirildi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunya-saglik-orgutu-alarma-gecmisti-25-yil-sonra-cocuk-felci-gorulen-gazzede-insani-ateskes-1087499827.html
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İsrail: 6 rehinenin daha cansız bedenlerine ulaşıldı

09:19 01.09.2024
© Fotoğrafİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
© Fotoğraf
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İsrail ordusu, yoğun operasyonlar düzenlediği Han Yunus'ta 7 Ocak’ta kaçırılan 6 rehinenin daha cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı.
İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada “Dün Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cansız bedenleri bulundu ve getirildi” denildi.
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmişti: 25 yıl sonra çocuk felci görülen Gazze'de insani ateşkes başlatıldı
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