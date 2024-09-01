https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/israil-6-rehinenin-daha-cansiz-bedenlerine--ulasildi-1087500419.html
İsrail: 6 rehinenin daha cansız bedenlerine ulaşıldı
İsrail: 6 rehinenin daha cansız bedenlerine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, yoğun operasyonlar düzenlediği Han Yunus'ta 7 Ocak’ta kaçırılan 6 rehinenin daha cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T09:19+0300
2024-09-01T09:19+0300
2024-09-01T09:19+0300
israil- filistin çatışması
idf
israil ordusu (idf)
israil savunma kuvvetleri (idf)
rehine
israil-filistin
israil
israil savunma bakanlığı
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İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada “Dün Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cansız bedenleri bulundu ve getirildi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunya-saglik-orgutu-alarma-gecmisti-25-yil-sonra-cocuk-felci-gorulen-gazzede-insani-ateskes-1087499827.html
israil
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idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), rehine, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı
idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), rehine, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı
İsrail: 6 rehinenin daha cansız bedenlerine ulaşıldı
İsrail ordusu, yoğun operasyonlar düzenlediği Han Yunus'ta 7 Ocak’ta kaçırılan 6 rehinenin daha cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı.
İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada “Dün Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cansız bedenleri bulundu ve getirildi” denildi.