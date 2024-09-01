https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/iran-reisinin-hayatini-kaybettigi-kazanin-temel-nedenini-acikladi-1087512177.html

İran, Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın temel nedenini açıkladı

İran, Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın temel nedenini açıkladı

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının nedenlerine ilişkin nihai raporunu... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T18:58+0300

2024-09-01T18:58+0300

2024-09-01T18:58+0300

dünya

iran

soruşturma

ibrahim reisi

helikopter

helikopter kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084006953_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_03e0911ae589691efd227e18f820b06d.jpg

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın nihai raporuna göre, dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının temel nedeni bölgedeki zorlu iklim koşulları olarak açıklanırken, “Helikopter kazasının ana nedeni, bölgedeki bahar mevsiminin zorlu iklim koşulları ve yoğun sis kütlesinin aniden ortaya çıkmasıydı. Sonuç olarak, Reisi’nin bulunduğu hava aracı bir dağa çarptı” İfadelerine yer verildi.İran Genelkurmayı, bir önceki nihai olmayan raporunda, düşen helikopterin bakım ve onarımına ilişkin belgelerin ve kayıtların büyük bölümünün titizlikle incelendiğini, kaza ile ilgili önem arz edebilecek yedek parçalarda herhangi bir kusura rastlanmadığını bildirmişti.Daha önce Fars Haber Ajansı, İran güvenlik servislerinden bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nın helikopterindeki yolcu sayısının normalin üzerinde olmasının helikopterin gerekli yüksekliğe çıkmasını engellediğini ve bu durumun kazanın yaşanmasına yol açtığını belirtmişti.Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter yer alırken, Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşıldığı sırada Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilmişti.İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/iran-genelkurmay-baskanligi-reisinin-helikopterinin-dusmesiyle-ilgili-basinda-yer-alan-haberleri-1087118690.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

reisi, reisi helikopter, reisi kazası