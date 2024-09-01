https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/iran-reisinin-hayatini-kaybettigi-kazanin-temel-nedenini-acikladi-1087512177.html
İran, Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın temel nedenini açıkladı
İran, Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın temel nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının nedenlerine ilişkin nihai raporunu... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T18:58+0300
2024-09-01T18:58+0300
2024-09-01T18:58+0300
dünya
iran
soruşturma
ibrahim reisi
helikopter
helikopter kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084006953_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_03e0911ae589691efd227e18f820b06d.jpg
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın nihai raporuna göre, dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının temel nedeni bölgedeki zorlu iklim koşulları olarak açıklanırken, “Helikopter kazasının ana nedeni, bölgedeki bahar mevsiminin zorlu iklim koşulları ve yoğun sis kütlesinin aniden ortaya çıkmasıydı. Sonuç olarak, Reisi’nin bulunduğu hava aracı bir dağa çarptı” İfadelerine yer verildi.İran Genelkurmayı, bir önceki nihai olmayan raporunda, düşen helikopterin bakım ve onarımına ilişkin belgelerin ve kayıtların büyük bölümünün titizlikle incelendiğini, kaza ile ilgili önem arz edebilecek yedek parçalarda herhangi bir kusura rastlanmadığını bildirmişti.Daha önce Fars Haber Ajansı, İran güvenlik servislerinden bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nın helikopterindeki yolcu sayısının normalin üzerinde olmasının helikopterin gerekli yüksekliğe çıkmasını engellediğini ve bu durumun kazanın yaşanmasına yol açtığını belirtmişti.Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter yer alırken, Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşıldığı sırada Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilmişti.İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/iran-genelkurmay-baskanligi-reisinin-helikopterinin-dusmesiyle-ilgili-basinda-yer-alan-haberleri-1087118690.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084006953_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_39a635be1081551cfa91afe09829b81b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reisi, reisi helikopter, reisi kazası
reisi, reisi helikopter, reisi kazası
İran, Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın temel nedenini açıkladı
İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının nedenlerine ilişkin nihai raporunu açıklarken, komplo teorilerini çürüten raporda temel kazanın nedeninin hava koşulları olduğu vurgulandı.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın nihai raporuna göre, dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının temel nedeni bölgedeki zorlu iklim koşulları olarak açıklanırken, “Helikopter kazasının ana nedeni, bölgedeki bahar mevsiminin zorlu iklim koşulları ve yoğun sis kütlesinin aniden ortaya çıkmasıydı. Sonuç olarak, Reisi’nin bulunduğu hava aracı bir dağa çarptı” İfadelerine yer verildi.
İran Genelkurmayı, bir önceki nihai olmayan raporunda, düşen helikopterin bakım ve onarımına ilişkin belgelerin ve kayıtların büyük bölümünün titizlikle incelendiğini, kaza ile ilgili önem arz edebilecek yedek parçalarda herhangi bir kusura rastlanmadığını bildirmişti.
Daha önce Fars Haber Ajansı, İran güvenlik servislerinden bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nın helikopterindeki yolcu sayısının normalin üzerinde olmasının helikopterin gerekli yüksekliğe çıkmasını engellediğini ve bu durumun kazanın yaşanmasına yol açtığını belirtmişti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter yer alırken, Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşıldığı sırada Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.
Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.
Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilmişti.
İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.
Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.