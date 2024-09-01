https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/internette-tesetturlu-oldugu-icin-havuza-alinmadigi-iddia-edilmisti-istanbul-valiliginden-olaya-1087503768.html
İnternette 'tesettürlü olduğu için' havuza alınmadığı iddia edilmişti: İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin soruşturma
İnternette 'tesettürlü olduğu için' havuza alınmadığı iddia edilmişti: İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait bir havuza teserttürlü bir kadının alınmadığı yönündeki iddialar için soruşturma başlattı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T12:24+0300
2024-09-01T12:24+0300
2024-09-01T12:24+0300
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İstanbul Valiliği’nden, sosyal medyadaki 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönündeki iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Valilik iddiaların doğru olduğunun kanıtlanması durumunda 'dernek hakkında idari işlem yapılacağı ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağını' ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bursada-bir-kisi-copte-yemek-yiyen-ayiya-serenat-yapti--1087503353.html
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İnternette 'tesettürlü olduğu için' havuza alınmadığı iddia edilmişti: İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin soruşturma
İstanbul Valiliği, Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait bir havuza teserttürlü bir kadının alınmadığı yönündeki iddialar için soruşturma başlattı.
İstanbul Valiliği’nden, sosyal medyadaki 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönündeki iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Valilik iddiaların doğru olduğunun kanıtlanması durumunda 'dernek hakkında idari işlem yapılacağı ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağını' ifade etti.
“Sosyal medya mecralarında 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştır.
Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”