İnternette 'tesettürlü olduğu için' havuza alınmadığı iddia edilmişti: İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin soruşturma

“Sosyal medya mecralarında 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştır.

Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”