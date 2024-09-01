https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/icisleri-bakanligi-duyurdu-trafikte-cakarli-arac-operasyonu--1087498432.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Trafikte çakarlı araç operasyonu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Trafikte çakarlı araç operasyonu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihi arasındaki trafik denetlemelerinde 2 milyon 365 bin aracın denetlendiğini açıkladı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T07:59+0300
2024-09-01T07:59+0300
2024-09-01T07:59+0300
türkiye
istanbul
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
denetleme
ali yerlikaya
çakar
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından bir haftalık trafik denetlemelerinin sonucunu paylaştı. Buna göre 7 günde 229 izinsiz çakar kullanan sürücüye cezai işlem gerçekleştirildi. 2 milyon 365 bin aracın kontrole girdiği belirtilirken, toplamda 445 bin aracın farklı eksik belge ve hatalardan kaynaklı olarak ceza aldığı açıklandı. Yerlikaya, denetime yönelik şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/istanbulda-bazi-yollar-sabah-trafiginde-kapali-olacak-alternatif-rotalar-neler--1087498163.html
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istanbul, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, denetleme, ali yerlikaya, çakar
istanbul, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, denetleme, ali yerlikaya, çakar
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Trafikte çakarlı araç operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihi arasındaki trafik denetlemelerinde 2 milyon 365 bin aracın denetlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından bir haftalık trafik denetlemelerinin sonucunu paylaştı. Buna göre 7 günde 229 izinsiz çakar kullanan sürücüye cezai işlem gerçekleştirildi.
2 milyon 365 bin aracın kontrole girdiği belirtilirken, toplamda 445 bin aracın farklı eksik belge ve hatalardan kaynaklı olarak ceza aldığı açıklandı.
Yerlikaya, denetime yönelik şunları yazdı: