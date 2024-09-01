https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazzede-cocuk-felci-asilama-kampanyasi-basladi-1087510835.html

Gazze'deki çocuk felcine karşı aşı kampanyasında ilk gün

Gazze'deki çocuk felcine karşı aşı kampanyasında ilk gün

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney bölgelerinin her bölgesi için üçer gün olmak üzere 9 gün boyunca devam edeceği... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T17:31+0300

2024-09-01T17:31+0300

2024-09-01T17:38+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

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çocuk felci

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dünya sağlık örgütü (dsö)

filistin

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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampında bu sabahtan itibaren çocukların çocuk felcine karşı aşılanmasına başlandığı kaydedilirken, Deyr Balah kentinde çocuklara aşı yapıldığı belirtildi.Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı çocukların çocuk felcine karşı aşılanması için bir kampanya başlatıldığını duyururken, Gazze'nin merkezine yaklaşık 1.2 milyon aşı dozu ulaştırıldı.Aşı kampanyasının organizatörlerinden Mahmud Hümeyda, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bugün çocuk felci aşı kampanyasının ilk günü” ifadelerini kullanırken, çocuklu ailelerin bugün Nuseyrat Mülteci Kampı’nda toplandığını, aşıların kampın sağlık merkezinde gerçekleştirildiğini ekledi.Daha önce Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılamasının 1-12 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık tarafından Cuma günü yayınlanan bir belgede aşılamanın 1-4 Eylül tarihlerinde Deyr el-Belah'ta, 5-8 Eylül tarihlerinde Han Yunus ve Refah'ta, 9-12 Eylül tarihlerinde ise Gazze ve Şeridin kuzey kesiminde gerçekleştirileceği kaydedildi.DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı , Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı.Çocuklar daha önce aşı olmuş olsa bile acil dozu almak ve virüsten korunmak için onların en yakın aşı noktasına getirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşının ücretsiz yapılacağı ve güvenli olduğu vurgulandı.DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının ‘iki turlu’ olacağını bildirmiş, örgüt tarafından bu kampanyaya bir dizi ‘insani ateşkesin’ eşlik edeceği de duyurulmuştu.Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini iletmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dso-gazzedeki-640-bin-cocuk-2-turda-asilanacak-1087458627.html

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