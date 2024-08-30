https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dso-gazzedeki-640-bin-cocuk-2-turda-asilanacak-1087458627.html

DSÖ: Gazze'deki 640 bin çocuk, 2 turda aşılanacak

DSÖ: Gazze'deki 640 bin çocuk, 2 turda aşılanacak

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de aşı kampanyasının uygulanması için üç gün boyunca ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurduktan sonra aşılamanın iki farklı turda... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T15:19+0300

2024-08-30T15:19+0300

2024-08-30T15:21+0300

israil- filistin çatışması

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünya sağlık örgütü (who)

aşı

çocuk felci

gazze

filistin

rik peeperkorn

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Dünya Sağlı Örgütü'nün (DSÖ), Filistin'de bulunan çocuklara uygulanacak olan çocuk felci aşılarının Pazar günü başlayacağını duyurmasının ardından DSÖ'nin Filistin'den sorumlu üst düzey yetkilisi Rik Peeperkorn, 640 binden fazla çocuğa uygulanacak olan aşılama kampanyasının 'iki turlu' olarak gerçekleşeceğini açıkladı.DSÖ'nün açıklamasında, aşılama hazırlıklarının bittiğini, 'Gazze'ye 1,26 milyon doz aşı ile 500 aşı taşıyıcısı teslim edildiğini' bildirildi.Peeperkorn'un, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde yaptığı basın toplantısında, "Kampanyanın her turunda Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa iki doz iki damla yeni oral çocuk felci aşısı tür 2 (nOPV2) yapılacak" dedi."Tüm tarafları hem kendilerinin hem de sağlık tesislerinin ve çocukların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanan Peeperkorn, Gazze'de sağlık sisteminin yeniden inşasını ve rutin aşılamanın güçlendirilmesini sağlamak için ateşkes çağrılarını yineledi.'Tüm tarafları kendilerini, sağlık tesislerini ve çocukların korunmasını sağlamak' için tekrar çağrıda bulunan yetkili, Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşası ve rutin aşılamanın güçlendirilmesi için ateşkesin önemini vurguladı.Aşılama kampanyasının yürütülmesi için 'üç günlük ara verileceği' açıklanmıştıİsrail ordusu ve Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 640 bin çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasına olanak sağlayacak üç ayrı ve üç günlük olacak şekilde ara verilmesi konusunda anlaştıkları duyurulmuştu.Aşı kampanyasının Pazar günü başlayacağını söyledi. Yetkili, duraklamaların sabah 6.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail yönetiminin çocuk felci aşısı yapılması için Gazze Şeridi'nin geneli yerine belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesini kabul ettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bmden-aciklama-israil-filistinlilerin-donusune-ilk-kez-izin-verdi-1087443802.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), aşı, çocuk felci, gazze, filistin, rik peeperkorn