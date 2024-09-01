https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/azerbaycanda-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-secimi-kim-kazandi-1087512058.html

Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi: Seçimi kim kazandı?

Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi: Seçimi kim kazandı?

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'da 125 sandalyelik Meclis için 990 milletvekili adayı yarışıyor. Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede oy verme işlemi sona erdi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T18:34+0300

2024-09-01T18:34+0300

2024-09-01T18:34+0300

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genel seçim

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ilham aliyev

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Azerbaycan'da 08:00'da başlayan milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.Azerbaycan seçim sonuçları açıklandı mı?Azerbaycan Milli Meclis seçimi için 7.kez sandık başına gitti. Saat sabah yerel saat ile 08:00'da başlayan seçimler 19:00'da sona erdi. Seçim sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor. Milletvekili seçimleri için 990 aday yarıştı. 30 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın tüm topraklarında gerçekleştirilen seçimde 125 Milletvekili Azerbaycanlıları temsil edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/fotografi-sosyal-medyada-paylasilan-sevdagul-tuncerden-aciklama-1087510321.html

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Sputnik Türkiye

seçim, seçim barajı, genel seçim, seçim yasası, genel seçim, milletvekili, azerbaycan, ilham aliyev