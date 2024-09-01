https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/azerbaycanda-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-secimi-kim-kazandi-1087512058.html
Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi: Seçimi kim kazandı?
Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi: Seçimi kim kazandı?
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'da 125 sandalyelik Meclis için 990 milletvekili adayı yarışıyor. Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede oy verme işlemi sona erdi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T18:34+0300
2024-09-01T18:34+0300
2024-09-01T18:34+0300
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seçim barajı
genel seçim
seçim yasası
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azerbaycan
ilham aliyev
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Azerbaycan'da 08:00'da başlayan milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.Azerbaycan seçim sonuçları açıklandı mı?Azerbaycan Milli Meclis seçimi için 7.kez sandık başına gitti. Saat sabah yerel saat ile 08:00'da başlayan seçimler 19:00'da sona erdi. Seçim sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor. Milletvekili seçimleri için 990 aday yarıştı. 30 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın tüm topraklarında gerçekleştirilen seçimde 125 Milletvekili Azerbaycanlıları temsil edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/fotografi-sosyal-medyada-paylasilan-sevdagul-tuncerden-aciklama-1087510321.html
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seçim, seçim barajı, genel seçim, seçim yasası, genel seçim, milletvekili, azerbaycan, ilham aliyev
seçim, seçim barajı, genel seçim, seçim yasası, genel seçim, milletvekili, azerbaycan, ilham aliyev
Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi: Seçimi kim kazandı?
Azerbaycan'da 125 sandalyelik Meclis için 990 milletvekili adayı yarışıyor. Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan ilk sonuçlar bugün açıklanacak. Seçimlerde Karabağ'ın Şuşa şehrinde de oy kullanıldı.
Azerbaycan'da 08:00'da başlayan milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.
Azerbaycan seçim sonuçları açıklandı mı?
Azerbaycan Milli Meclis seçimi için 7.kez sandık başına gitti. Saat sabah yerel saat ile 08:00'da başlayan seçimler 19:00'da sona erdi. Seçim sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor. Milletvekili seçimleri için 990 aday yarıştı. 30 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın tüm topraklarında gerçekleştirilen seçimde 125 Milletvekili Azerbaycanlıları temsil edecek.