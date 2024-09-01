https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/azerbaycanda-halk-milletvekili-secimi-icin-sandik-basinda-1087499895.html

Azerbaycan'da halk, milletvekili seçimi için sandık başında

Azerbaycan'da halk, milletvekili seçimi için sandık başında

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'da halk, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen 125 sandalye için milletvekillerini... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T08:41+0300

2024-09-01T08:41+0300

2024-09-01T08:41+0300

dünya

azerbaycan

ilham aliyev

azerbaycan milli meclisi

genel seçim

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Milletvekillerinin belirleneceği oy verme işlemi yerel saatle sabah 08.00 itibariyle başladı ve 19.00'a kadar devam edecek. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.İklim Konferansı için seçim öne alınmıştıMilli Meclis, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı (COP 29)için Kasım ayında yapılacak genel seçimleri iki ay öne alınması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu. Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

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