https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/azerbaycanda-halk-milletvekili-secimi-icin-sandik-basinda-1087499895.html
Azerbaycan'da halk, milletvekili seçimi için sandık başında
Azerbaycan'da halk, milletvekili seçimi için sandık başında
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'da halk, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen 125 sandalye için milletvekillerini... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T08:41+0300
2024-09-01T08:41+0300
2024-09-01T08:41+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
azerbaycan milli meclisi
genel seçim
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Milletvekillerinin belirleneceği oy verme işlemi yerel saatle sabah 08.00 itibariyle başladı ve 19.00'a kadar devam edecek. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.İklim Konferansı için seçim öne alınmıştıMilli Meclis, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı (COP 29)için Kasım ayında yapılacak genel seçimleri iki ay öne alınması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu. Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/meteorolojiden-uyari-marmara-dahil-bircok-bolgede-saganak-bekleniyor-1087498552.html
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azerbaycan, ilham aliyev, azerbaycan milli meclisi, genel seçim
azerbaycan, ilham aliyev, azerbaycan milli meclisi, genel seçim
Azerbaycan'da halk, milletvekili seçimi için sandık başında
Azerbaycan'da halk, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen 125 sandalye için milletvekillerini belirleyecek.
Milletvekillerinin belirleneceği oy verme işlemi yerel saatle sabah 08.00 itibariyle başladı ve 19.00'a kadar devam edecek. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.
İklim Konferansı için seçim öne alınmıştı
Milli Meclis, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı (COP 29)için Kasım ayında yapılacak genel seçimleri iki ay öne alınması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu. Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.