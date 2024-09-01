https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/diyarbakirda-bazi-yerler-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-giris-yasak-1087505239.html

Diyarbakır'da bazı yerler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi: Giriş yasak

Diyarbakır'da bazı yerler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi: Giriş yasak

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı yerler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilik, Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerine izinsiz... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T13:52+0300

2024-09-01T13:52+0300

2024-09-01T13:52+0300

türkiye

diyarbakır

diyarbakır valiliği

dicle

geçici özel güvenlik bölgesi

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Diyarbakır Valiliği bugün yaptığı açıklamada, Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/internette-tesetturlu-oldugu-icin-havuza-alinmadigi-iddia-edilmisti-istanbul-valiliginden-olaya-1087503768.html

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diyarbakır, diyarbakır valiliği, dicle, geçici özel güvenlik bölgesi