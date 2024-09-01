https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/diyarbakirda-bazi-yerler-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-giris-yasak-1087505239.html
Diyarbakır'da bazı yerler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi: Giriş yasak
Diyarbakır'da bazı yerler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi: Giriş yasak
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı yerler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilik, Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerine izinsiz... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T13:52+0300
2024-09-01T13:52+0300
2024-09-01T13:52+0300
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diyarbakır valiliği
dicle
geçici özel güvenlik bölgesi
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Diyarbakır Valiliği bugün yaptığı açıklamada, Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/internette-tesetturlu-oldugu-icin-havuza-alinmadigi-iddia-edilmisti-istanbul-valiliginden-olaya-1087503768.html
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, dicle, geçici özel güvenlik bölgesi
diyarbakır, diyarbakır valiliği, dicle, geçici özel güvenlik bölgesi
Diyarbakır'da bazı yerler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi: Giriş yasak
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı yerler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilik, Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerine izinsiz girişin yasaklandığını duyurdu.
Diyarbakır Valiliği bugün yaptığı açıklamada, Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."