https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/balikcilar-sezonu-vira-bismillah-diyerek-acti-ilk-avdan-aglar-dolu-donuldu--1087498280.html

Balıkçılar sezonu 'Vira Bismillah' diyerek açtı: İlk avdan ağlar dolu dönüldü

Balıkçılar sezonu 'Vira Bismillah' diyerek açtı: İlk avdan ağlar dolu dönüldü

Sputnik Türkiye

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla 'vira bismillah' diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T06:50+0300

2024-09-01T06:50+0300

2024-09-01T07:52+0300

türkiye

balık

balıkçı gemisi

balıkçılık

balıkçı

yeni sezon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/10/1055608298_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_51fcf95d81e93728749c4a0777e769b4.jpg

Av yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçılar ülkenin birçok yerinden denize açıldı. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yasağın bitmesine dakikalar kala son hazırlıklarını tamamladı. Saat 00.00 itibarıyla yasağın bitmesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Balıkçılar, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.Balıkçılar, vatandaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.İlk av bereketli geldi Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-balikcilikta-yeni-bir-yola-girdik-1087497396.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balık, balıkçı gemisi, balıkçılık, balıkçı, yeni sezon