https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/balikcilar-sezonu-vira-bismillah-diyerek-acti-ilk-avdan-aglar-dolu-donuldu--1087498280.html
Balıkçılar sezonu 'Vira Bismillah' diyerek açtı: İlk avdan ağlar dolu dönüldü
Balıkçılar sezonu 'Vira Bismillah' diyerek açtı: İlk avdan ağlar dolu dönüldü
Sputnik Türkiye
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla 'vira bismillah' diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T06:50+0300
2024-09-01T06:50+0300
2024-09-01T07:52+0300
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Av yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçılar ülkenin birçok yerinden denize açıldı. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yasağın bitmesine dakikalar kala son hazırlıklarını tamamladı. Saat 00.00 itibarıyla yasağın bitmesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Balıkçılar, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.Balıkçılar, vatandaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.İlk av bereketli geldi Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-balikcilikta-yeni-bir-yola-girdik-1087497396.html
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balık, balıkçı gemisi, balıkçılık, balıkçı, yeni sezon
balık, balıkçı gemisi, balıkçılık, balıkçı, yeni sezon
Balıkçılar sezonu 'Vira Bismillah' diyerek açtı: İlk avdan ağlar dolu dönüldü
06:50 01.09.2024 (güncellendi: 07:52 01.09.2024)
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla 'vira bismillah' diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu.
Av yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçılar ülkenin birçok yerinden denize açıldı. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi.
Balıkçılar yasağın bitmesine dakikalar kala son hazırlıklarını tamamladı. Saat 00.00 itibarıyla yasağın bitmesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Balıkçılar, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.
Balıkçılar, vatandaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.
Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.
Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.
Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.
Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.