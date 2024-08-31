https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-balikcilikta-yeni-bir-yola-girdik-1087497396.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Balıkçılıkta yeni bir yola girdik

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Balıkçılıkta yeni bir yola girdik

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında, bakanlık olarak her zaman balıkçıların yanında... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T23:49+0300

2024-08-31T23:49+0300

2024-08-31T23:49+0300

politika

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

balıkçı

balık sezonu

balıkçılık

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yoğun bir çabayla hazırlanan, balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınladıklarını belirterek, "İnşallah bu tebliğimiz bu gece yarısı sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak." dedi.Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, törendeki konuşmasına, Bakanlık olarak her zaman balıkçıların yanında olduklarını söyleyerek başladı.Sektörle ilgili adımlar atarken bunu hep birlikte yaptıklarını belirten Yumaklı, "Kimi zaman bir balıkçı teknesinde kimi zaman bir balıkçı barınağında sizlerle muhabbet ettik ve yol haritamızı birlikte belirledik. Hepinizin malumu olduğu üzere sizlerin talepleri, akademisyenlerimizin çalışmaları ve sektör temsilcilerimizin görüşleriyle balıkçılıkta yeni bir yola girdik" diye konuştu.Yumaklı, bu yoldaki hedeflerinin balıkçıların kazancını ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu kaydederek, "Nitekim, yoğun bir çabayla hazırlanan, balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınlamış olduk. İnşallah bu tebliğimiz bu gece yarısı sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak" ifadelerini kullandı.Yaklaşık 1 yıllık hazırlıkla yürürlüğe girecek, hayata geçecek olan bu tebliğe ilişkin, balıkçılardan ve diğer sektör paydaşlarından ulaşan 4 bin 200 görüşü tek tek değerlendirdiklerini aktaran Bakan Yumaklı, balıkçılık sektörünün tüm dinamiklerini barındıran ve büyük oranda uzlaşı içerisinde hazırlanan Avcılık Tebliği'nin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.'Balıkçılarımıza bereketli kazançlar diliyoruz'Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, üzerinde hassasiyetle durdukları konuların başında hiç şüphesiz planlı üretim geldiğini belirterek, "Su ürünlerinde de aynı hayvansal ve bitkisel üretimde olduğu gibi bu üretim sürecini başlatıyoruz. Su ürünlerinde ve hayvansal üretimde yılbaşı itibarıyla hayata geçirdik, bitkisel üretimde de inşallah aynı balıkçılıktaki sezonun açılışı gibi eylül ayı itibarıyla bu üretim planlamasını hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.Bütün bu planlamaları bugünü değil, yarını düşünerek hareket edip sektör temsilcileriyle, akademisyenlerle hazırladıklarını dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-eylul-enflasyonu-ciktiginda-yuzde-50-enflasyon-oraninin-altini-1087496488.html

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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, balıkçı, balık sezonu, balıkçılık