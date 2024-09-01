https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bakanlik-duyurdu-vergi-yuzsuzu-listesinde-yer-almak-istemeyenler-icin-eylul-sonuna-kadar-sure-1087503704.html
Bakanlık duyurdu: Vergi Yüzsüzü listesinde yer almak istemeyenler için eylül sonuna kadar süre tanındı
Bakanlık duyurdu: Vergi Yüzsüzü listesinde yer almak istemeyenler için eylül sonuna kadar süre tanındı
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası olanları kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. Vergi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T12:19+0300
2024-09-01T12:19+0300
2024-09-01T12:19+0300
türkiye
vergi
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vergi şampiyonları
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Bu kapsamda 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.Şimşek, kamuoyunda ‘vergi yüzsüzü’ olarak nitelendirilen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" uyarısında bulundu. Deprem bölgesindeki borçlu mükellefler kapsam dışı kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html
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Bakanlık duyurdu: Vergi Yüzsüzü listesinde yer almak istemeyenler için eylül sonuna kadar süre tanındı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası olanları kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. Vergi Yüzsüzleri listesine girmek istemeyen mükelleflere, Eylül ayı sonuna kadar süre tanındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız."
Bu kapsamda 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.
Şimşek, kamuoyunda ‘vergi yüzsüzü’ olarak nitelendirilen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" uyarısında bulundu. Deprem bölgesindeki borçlu mükellefler kapsam dışı kalacak.