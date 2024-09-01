https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bakanlik-duyurdu-vergi-yuzsuzu-listesinde-yer-almak-istemeyenler-icin-eylul-sonuna-kadar-sure-1087503704.html

Bakanlık duyurdu: Vergi Yüzsüzü listesinde yer almak istemeyenler için eylül sonuna kadar süre tanındı

Bakanlık duyurdu: Vergi Yüzsüzü listesinde yer almak istemeyenler için eylül sonuna kadar süre tanındı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası olanları kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. Vergi... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T12:19+0300

2024-09-01T12:19+0300

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Bu kapsamda 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.Şimşek, kamuoyunda ‘vergi yüzsüzü’ olarak nitelendirilen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" uyarısında bulundu. Deprem bölgesindeki borçlu mükellefler kapsam dışı kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html

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vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, rekortmen, vergi rekortmenleri, vergi şampiyonları