https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ankarada-saganak-etkili-oldu-yollar-gole-dondu-1087511923.html

Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

Sputnik Türkiye

Başkent Ankara'da kısa süreli yağan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı sürücüler alternatif güzergahları... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T18:13+0300

2024-09-01T18:13+0300

2024-09-01T18:18+0300

türkiye

sel

ankara

su

trafik

yol

yol çalışması

yağmur

yağmur suyu

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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yollarını su bastı.Başkent Ankara'yı sel vurduAnkara'da meydana gelen kısa süreli sağanak yağış sonrası yollar ve meydanlarda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri suları temizlemek için çalışma yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meteorolojiden-yeni-kuvvetli-yagmur-uyarisi-istanbul-ve-ankara-dahil-olmak-uzere-bircok-ilde-5-gun-1087349121.html

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sel, ankara, su, trafik, yol, yol çalışması, yağmur, yağmur suyu