https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ankarada-saganak-etkili-oldu-yollar-gole-dondu-1087511923.html
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
Sputnik Türkiye
Başkent Ankara'da kısa süreli yağan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı sürücüler alternatif güzergahları... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T18:13+0300
2024-09-01T18:13+0300
2024-09-01T18:18+0300
türkiye
sel
ankara
su
trafik
yol
yol çalışması
yağmur
yağmur suyu
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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yollarını su bastı.Başkent Ankara'yı sel vurduAnkara'da meydana gelen kısa süreli sağanak yağış sonrası yollar ve meydanlarda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri suları temizlemek için çalışma yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meteorolojiden-yeni-kuvvetli-yagmur-uyarisi-istanbul-ve-ankara-dahil-olmak-uzere-bircok-ilde-5-gun-1087349121.html
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sel, ankara, su, trafik, yol, yol çalışması, yağmur, yağmur suyu
sel, ankara, su, trafik, yol, yol çalışması, yağmur, yağmur suyu
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
18:13 01.09.2024 (güncellendi: 18:18 01.09.2024)
Başkent Ankara'da kısa süreli yağan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri ise yolları açmaya çalışıyor.
Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yollarını su bastı.
Başkent Ankara'yı sel vurdu
Ankara'da meydana gelen kısa süreli sağanak yağış sonrası yollar ve meydanlarda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri suları temizlemek için çalışma yürütüyor.