https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/yemende-patlama-yerlesim-bolgesindeki-benzin-istasyonu-patladi-1087478694.html

Yemen'de patlama: Yerleşim bölgesindeki benzin istasyonu patladı

Yemen'de patlama: Yerleşim bölgesindeki benzin istasyonu patladı

Sputnik Türkiye

Yemen'in Aden kentinde bulunan bir benzin istasyonunda büyük çaplı patlama meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen patlamada ölü ve yaralılar olduğu bilgisi... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T01:41+0300

2024-08-31T01:41+0300

2024-08-31T01:41+0300

dünya

yemen

aden

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Yemen'in Aden kentinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın yerleşim bölgesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir alanda meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Mansura ilçesine bağlı Et-Tıs'in Cadde'sinde meydana gelen büyük çaplı patlamanın sebebi bilinmezken ölen ve yaralananlar olduğu bilgisi verildi. Ölen ve yaralananlar hakkında net sayı verilemedi.

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yemen, aden, benzin istasyonu, patlama, yerleşim yeri