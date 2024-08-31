https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/yarim-kalan-cami-insaati-nedeniyle-tarihi-kilisede-namaz-kiliyorlar-tamamlamak-istiyoruz-1087493982.html
Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılıyorlar: 'Tamamlamak istiyoruz'
Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılıyorlar: 'Tamamlamak istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir köyde yıllar önce başlanan cami inşaatının maddi sorunlar nedeniyle tamamlanamaması nedeniyle tek odalı tarihi kiliseden... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T20:07+0300
2024-08-31T20:07+0300
2024-08-31T20:07+0300
türkiye
gümüşhane
cami
kilise
yardım
namaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087493650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6d0fab15a3e688dd2d440cfb6bce268.jpg
Kiliseden camiye çevrilen ve tek odalı olması nedeniyle cami cemaatinin yoğun olduğu zamanlarda ihtiyaca karşılık vermeyen bina içerisinde ibadetlerini yerine getiremediklerini ifade eden köy sakinleri, camilerinin tamamlanabilmesi için destek istedi.'Kiliseden dönme camide namazlarımızı kılıyoruz'Maddi sorunlar nedeniyle cami inşaatının uzun süredir devam etmediğini anlatan Güvemli Köyü muhtarı Zeki Aksu, “Biz bu caminin yapımına 2018 yılında başladık, bizim şu anda kullandığımız cami kiliseden dönme. İmam evimiz yok, şadırvan ve diğer ihtiyaçları için yer yoktu. Bunların hepsini bir çatı altına almak için bir proje başlattık. Köylünün çabasıyla bu güne geldik. Fakat artık durumlar el vermiyor. Şu an yarıda kaldı. Elimizde maddi imkanlar yok. Kiliseden dönme bir camide namazlarımızı kılıyoruz fakat yetmiyor. Yardımseverler yardım ederlerse biz camimizi tamamlamak istiyoruz” dedi.'İnsanlar pazarda sattıkları ürünlerin parasını camiye bağışlıyor'Köy halkının caminin yapılması için her şeyi yaptıklarını ancak güçlerinin tükendiğini ifade eden Minare ustası Hasan Yazıcı, “Biz bir ay önce buraya geldik, minareyi yapmaya başladık. Tabi biz işimize başlamadan maddi imkânlarının olmadığını söylediler, biz bunu göze alarak bu işe başladık. Gördüm ki burada muhtar çok zorlanıyor, köy halkı da camiye çok düşkün. Bu köyün herhangi bir geliri yok. Vatandaş kendi yetiştirdiği fasulyeleri pazarda satıp elde ettiği parayı gelip cami yapılsın diye muhtara veriyor. Bu inşaatı bugüne kadar getirdiler ancak bundan sonrası çok zor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/sosyal-medyadan-ataturke-ve-turk-milletine-hakaret-eden-supheli-tutuklandi-1087493503.html
türkiye
gümüşhane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087493650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bbb408aa9d382f3b4b36e42c3e1568e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gümüşhane, cami, kilise, yardım, namaz
gümüşhane, cami, kilise, yardım, namaz
Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılıyorlar: 'Tamamlamak istiyoruz'
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir köyde yıllar önce başlanan cami inşaatının maddi sorunlar nedeniyle tamamlanamaması nedeniyle tek odalı tarihi kiliseden camiye çevrilen bina içerisinde namaz kılmak zorunda kalan köy halkı camilerinin bitirilmesi için yardım istedi.
Kiliseden camiye çevrilen ve tek odalı olması nedeniyle cami cemaatinin yoğun olduğu zamanlarda ihtiyaca karşılık vermeyen bina içerisinde ibadetlerini yerine getiremediklerini ifade eden köy sakinleri, camilerinin tamamlanabilmesi için destek istedi.
'Kiliseden dönme camide namazlarımızı kılıyoruz'
Maddi sorunlar nedeniyle cami inşaatının uzun süredir devam etmediğini anlatan Güvemli Köyü muhtarı Zeki Aksu, “Biz bu caminin yapımına 2018 yılında başladık, bizim şu anda kullandığımız cami kiliseden dönme. İmam evimiz yok, şadırvan ve diğer ihtiyaçları için yer yoktu. Bunların hepsini bir çatı altına almak için bir proje başlattık. Köylünün çabasıyla bu güne geldik. Fakat artık durumlar el vermiyor. Şu an yarıda kaldı. Elimizde maddi imkanlar yok. Kiliseden dönme bir camide namazlarımızı kılıyoruz fakat yetmiyor. Yardımseverler yardım ederlerse biz camimizi tamamlamak istiyoruz” dedi.
'İnsanlar pazarda sattıkları ürünlerin parasını camiye bağışlıyor'
Köy halkının caminin yapılması için her şeyi yaptıklarını ancak güçlerinin tükendiğini ifade eden Minare ustası Hasan Yazıcı, “Biz bir ay önce buraya geldik, minareyi yapmaya başladık. Tabi biz işimize başlamadan maddi imkânlarının olmadığını söylediler, biz bunu göze alarak bu işe başladık. Gördüm ki burada muhtar çok zorlanıyor, köy halkı da camiye çok düşkün. Bu köyün herhangi bir geliri yok. Vatandaş kendi yetiştirdiği fasulyeleri pazarda satıp elde ettiği parayı gelip cami yapılsın diye muhtara veriyor. Bu inşaatı bugüne kadar getirdiler ancak bundan sonrası çok zor” diye konuştu.