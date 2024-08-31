https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ukraynanin-kiev-dahil-8-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1087478411.html

Ukrayna'nın Kiev dahil 8 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukrayna'nın Kiev dahil 8 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın başkenti Kiev ve diğer 8 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

kiev

hava saldırısı

alarm

sığınak

rus silahlı kuvvetleri

kırım köprüsü

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Kiev, Çernigov, Sumi, Poltava, Çerkassiy, ​​Kirovograd, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de halka sığınaklara gitmesi için yapılan çağrı sinyali 00.07’de (TSE ile aynı) duyuldu. Daha sonra diğer bölgerde de alarm verildi.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/zelenskiy-f-16-kazasinin-ardindan-ukrayna-hava-kuvvetleri-komutanini-gorevden-aldi-1087473411.html

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ukrayna, kiev, hava saldırısı, alarm, sığınak, rus silahlı kuvvetleri, kırım köprüsü