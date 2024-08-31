https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/turkiyeyi-cop29da-engin-altan-duzyatanin-temsiline-iliskin-aciklama-dahlimiz-bulunmamaktadir-1087490951.html
Türkiye'yi COP29'da Engin Altan Düzyatan'ın temsiline ilişkin açıklama: 'Dahlimiz bulunmamaktadır'
Türkiye'yi COP29'da Engin Altan Düzyatan'ın temsiline ilişkin açıklama: 'Dahlimiz bulunmamaktadır'
Sputnik Türkiye
İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Azerbaycan'da düzenlenecek ve Türkiye'yi oyuncu Düzyatan'ın temsil edeceği COP29 ile ilgili açıklamada... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T17:34+0300
2024-08-31T17:34+0300
2024-08-31T18:17+0300
politika
iklim değişikliği
azerbaycan
engin altan düzyatan
dışişleri bakanlığı
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı
sanayi ve teknoloji bakanlığı
ticaret bakanlığı
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İklim Değişikliği Başkanlığınca, Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP29), Türkiye'yi oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın temsil etmesine ilişkin, "Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır" açıklamasında bulunuldu.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, COP toplantılarının resmi karar alma oturumlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, 'sera gazı azaltımı', 'iklim değişikliğine uyum', "'iklim finansmanı' gibi konularda, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret bakanlıkları gibi ilgili bakanlıkların da katılımıyla 'resmi olarak yetkilendirilmiş müzakereci heyet' ile temsil edildiği belirtildi.COP29 Azerbaycan Başkanlığı tarafından temmuzda bir uluslararası danışma komitesi (IAC) kurulduğu aktarılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:'Gündemi meşgul etmek istemezdim'Söz konusu bu davet sosyal medyada birtakım eleştirilere sebep olmuş ve uzun süredir tartışılıyordu. Oyuncu Düzyatan bu eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yanıt verdi.2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, yaygın olarak kullanılan adıyla COP29, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilecek. Küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona bu oyuncu Engin Altan Düzyatan da davet edilmişti.Açıklamasına, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konuşulacak çok daha değerli konular varken gündemi meşgul etmek istemezdim fakat bugün hala devam eden tartışmalara kısa da olsa bir cevap vermek isterim" cümlesiyle başlayan Düzyatan şu cümleleri kaydetti:'Kendimi büyük kelimeleler bir aktivist olarak tanımlamak istemem'Birleşmiş Milletler’in bir kolu olan FAO – Gıda ve Tarım Örgütü’nün gönül elçisi olduğunu ya da tüm dünyadaki insani problemlere yetişmek için çalışan HCI – Human Concern International’ın elçisi olduğunu dile getiren Düzyatan açıklamasında, bir şeyler yapmaya çalıştığımın daha da çok bilinmesini istediğini dile getirdi.Düzyatan açıklamasında ayrıca, "Kendimi büyük kelimelerle bir aktivist - bir çevre belgeselcisi olarak tanımlamak istemem. Global takipçisi olan bir aktör olarak dünyaya sahip çıkmamız gerektiği ile ilgili farkındalık yaratmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yalnızca bir kişinin desteği bile büyük bir fark yaratabilir, ben hala inanıyorum" cümlelerini kaydetti.'Ev sahibi ülke tarafından davet edildim'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen sene COP’28’e konuşmacı olarak katıldığım ve çevre konularına gönül verdiğim düşünüldüğü için direkt COP’29 danışma kuruluna ismim yazılarak, ev sahibi ülke tarafından iklim konferansına davet edildim" diyen Düzyatan açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/engin-altan-duzyatan-bmde-turkiyeyi-temsil-edecek-1087343214.html
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iklim değişikliği, azerbaycan, engin altan düzyatan, dışişleri bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ticaret bakanlığı
iklim değişikliği, azerbaycan, engin altan düzyatan, dışişleri bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ticaret bakanlığı
Türkiye'yi COP29'da Engin Altan Düzyatan'ın temsiline ilişkin açıklama: 'Dahlimiz bulunmamaktadır'
17:34 31.08.2024 (güncellendi: 18:17 31.08.2024)
İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Azerbaycan'da düzenlenecek ve Türkiye'yi oyuncu Düzyatan'ın temsil edeceği COP29 ile ilgili açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada üyelerin COP29 Başkanlığı tarafından tercih edildiği bilgisine yer verildi.
İklim Değişikliği Başkanlığınca, Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP29), Türkiye'yi oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın temsil etmesine ilişkin, "Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır" açıklamasında bulunuldu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, COP toplantılarının resmi karar alma oturumlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, 'sera gazı azaltımı', 'iklim değişikliğine uyum', "'iklim finansmanı' gibi konularda, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret bakanlıkları gibi ilgili bakanlıkların da katılımıyla 'resmi olarak yetkilendirilmiş müzakereci heyet' ile temsil edildiği belirtildi.
COP29 Azerbaycan Başkanlığı tarafından temmuzda bir uluslararası danışma komitesi (IAC) kurulduğu aktarılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Komite gayriresmi nitelikte olup, COP Başkanlığının takdiri ile kurulmakta, komite üyeleri COP Başkanlığı tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir. Herhangi bir resmi statüsü olmayan komite finans, hükümet, sanat, akademi, girişimcilik, sivil toplum gibi toplumun farklı kesimlerinden iklim savunucularının çeşitli seslerini temsil etmek amacını gütmekte ve tavsiye niteliğinde toplantılar yapmakta olup, 2024 yılı için COP29 Başkanlığı tarafından teşkil ettirilen heyet üyelerinin belirlenmesi sürecinde herhangi bir dahlimiz bulunmamaktadır. Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, COP29'da konularında uzman ve temsile yetkili müzakere heyetimiz, konferansın bütün resmi oturumlarını takip etmek üzere hazırlıklarını devam ettirmekte, süreç İklim Değişikliği Başkanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir.
'Gündemi meşgul etmek istemezdim'
Söz konusu bu davet sosyal medyada birtakım eleştirilere sebep olmuş ve uzun süredir tartışılıyordu. Oyuncu Düzyatan bu eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yanıt verdi.
2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, yaygın olarak kullanılan adıyla COP29, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilecek. Küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona bu oyuncu Engin Altan Düzyatan da davet edilmişti.
Açıklamasına, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konuşulacak çok daha değerli konular varken gündemi meşgul etmek istemezdim fakat bugün hala devam eden tartışmalara kısa da olsa bir cevap vermek isterim" cümlesiyle başlayan Düzyatan şu cümleleri kaydetti:
Son günlerde, sanatçı kimliğime, aileme ve mesleğime karşı kibirli bir dille saldırılar ve itibarsızlaştırma girişimleriyle karşı karşıyayım. Hayatım ile ilgili yorumlar yapan basın mensuplarını öncelikle kendi meslek etiklerini yerine getirmeye, araştırma yapmaya davet etmek istiyorum.
Tümüyle kendi imkanlarımla çektiğim, sonradan sponsor bulunup yayınlanan, farklı ülkelerdeki su sıkıntılarına dikkat çekmeyi hedefleyen iki çevre belgeselimin daha da geniş kitlelere ulaşmasını isterdim. Geçen sene dünyanın en önemli iklim konferansı COP28’de lansmanını yaptığımız plastik atık problemine dikkat çeken belgeselimin ve kalabalıklar önünde gerçekleştirdiğim konuşmaların daha da çok insan tarafından duyulmasını anlaşılmasını isterdim…
'Kendimi büyük kelimeleler bir aktivist olarak tanımlamak istemem'
Birleşmiş Milletler’in bir kolu olan FAO – Gıda ve Tarım Örgütü’nün gönül elçisi olduğunu ya da tüm dünyadaki insani problemlere yetişmek için çalışan HCI – Human Concern International’ın elçisi olduğunu dile getiren Düzyatan açıklamasında, bir şeyler yapmaya çalıştığımın daha da çok bilinmesini istediğini dile getirdi.
Düzyatan açıklamasında ayrıca, "Kendimi büyük kelimelerle bir aktivist - bir çevre belgeselcisi olarak tanımlamak istemem. Global takipçisi olan bir aktör olarak dünyaya sahip çıkmamız gerektiği ile ilgili farkındalık yaratmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yalnızca bir kişinin desteği bile büyük bir fark yaratabilir, ben hala inanıyorum" cümlelerini kaydetti.
'Ev sahibi ülke tarafından davet edildim'
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen sene COP’28’e konuşmacı olarak katıldığım ve çevre konularına gönül verdiğim düşünüldüğü için direkt COP’29 danışma kuruluna ismim yazılarak, ev sahibi ülke tarafından iklim konferansına davet edildim" diyen Düzyatan açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Kurulun amacı COP29’a merak yaratmak, katılımı arttırmak, ilgi çekmektir. Düşündürülmeye çalışıldığı gibi devletimiz, bilim adamlarımız ve dünyamız adına büyük kararları vermek şahsıma düşmez. Benden de beklenmiyor.
Gönülden bir şeyler yapmanın tarafı olmaz, dünya hepimizin… Bir sanatçı olarak, karşılık beklemeden toplumda farkındalık yaratmak için çalışmaya devam edeceğim. Hedefimizin aynı olduğu basın mensuplarından da bu yolda destek rica ediyorum.