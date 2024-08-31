https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/turkiyeyi-cop29da-engin-altan-duzyatanin-temsiline-iliskin-aciklama-dahlimiz-bulunmamaktadir-1087490951.html

Türkiye'yi COP29'da Engin Altan Düzyatan'ın temsiline ilişkin açıklama: 'Dahlimiz bulunmamaktadır'

Türkiye'yi COP29'da Engin Altan Düzyatan'ın temsiline ilişkin açıklama: 'Dahlimiz bulunmamaktadır'

Sputnik Türkiye

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Azerbaycan'da düzenlenecek ve Türkiye'yi oyuncu Düzyatan'ın temsil edeceği COP29 ile ilgili açıklamada... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T17:34+0300

2024-08-31T17:34+0300

2024-08-31T18:17+0300

politika

iklim değişikliği

azerbaycan

engin altan düzyatan

dışişleri bakanlığı

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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ticaret bakanlığı

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İklim Değişikliği Başkanlığınca, Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP29), Türkiye'yi oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın temsil etmesine ilişkin, "Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır" açıklamasında bulunuldu.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, COP toplantılarının resmi karar alma oturumlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, 'sera gazı azaltımı', 'iklim değişikliğine uyum', "'iklim finansmanı' gibi konularda, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret bakanlıkları gibi ilgili bakanlıkların da katılımıyla 'resmi olarak yetkilendirilmiş müzakereci heyet' ile temsil edildiği belirtildi.COP29 Azerbaycan Başkanlığı tarafından temmuzda bir uluslararası danışma komitesi (IAC) kurulduğu aktarılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:'Gündemi meşgul etmek istemezdim'Söz konusu bu davet sosyal medyada birtakım eleştirilere sebep olmuş ve uzun süredir tartışılıyordu. Oyuncu Düzyatan bu eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yanıt verdi.2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, yaygın olarak kullanılan adıyla COP29, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilecek. Küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona bu oyuncu Engin Altan Düzyatan da davet edilmişti.Açıklamasına, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konuşulacak çok daha değerli konular varken gündemi meşgul etmek istemezdim fakat bugün hala devam eden tartışmalara kısa da olsa bir cevap vermek isterim" cümlesiyle başlayan Düzyatan şu cümleleri kaydetti:'Kendimi büyük kelimeleler bir aktivist olarak tanımlamak istemem'Birleşmiş Milletler’in bir kolu olan FAO – Gıda ve Tarım Örgütü’nün gönül elçisi olduğunu ya da tüm dünyadaki insani problemlere yetişmek için çalışan HCI – Human Concern International’ın elçisi olduğunu dile getiren Düzyatan açıklamasında, bir şeyler yapmaya çalıştığımın daha da çok bilinmesini istediğini dile getirdi.Düzyatan açıklamasında ayrıca, "Kendimi büyük kelimelerle bir aktivist - bir çevre belgeselcisi olarak tanımlamak istemem. Global takipçisi olan bir aktör olarak dünyaya sahip çıkmamız gerektiği ile ilgili farkındalık yaratmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yalnızca bir kişinin desteği bile büyük bir fark yaratabilir, ben hala inanıyorum" cümlelerini kaydetti.'Ev sahibi ülke tarafından davet edildim'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen sene COP’28’e konuşmacı olarak katıldığım ve çevre konularına gönül verdiğim düşünüldüğü için direkt COP’29 danışma kuruluna ismim yazılarak, ev sahibi ülke tarafından iklim konferansına davet edildim" diyen Düzyatan açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/engin-altan-duzyatan-bmde-turkiyeyi-temsil-edecek-1087343214.html

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iklim değişikliği, azerbaycan, engin altan düzyatan, dışişleri bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ticaret bakanlığı