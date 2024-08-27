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Engin Altan Düzyatan BM'de Türkiye'yi temsil edecek
Engin Altan Düzyatan BM'de Türkiye'yi temsil edecek
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2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP) bu yıl ki konferansı olan COP29 Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 kasım 2024 tarihleri arasında... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda İklim Değişikliği Danışma Komitesi'nde Türkiye'yi temsilen görevlendirildi.COP29 Bakü'de küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon olarak kuruldu. Azerbaycan'da toplanan COP29 mütevelli heyeti, çevre kirliliğini azaltmayı teşvik etmek için ihtiyaç duyulan temel mekanizmalardan biri olarak COP29 Uluslararası Danışma Komitesi'ni kurmuştur. 21 üyesi bulunan komite, iklim faaliyetinin farklı yönleriyle ilgili konulara katkıda bulunabilecek önde gelen isimleri temsil ediyor.Engin Altan Düzyatan Komite üyesi seçildi11-24 Kasım'da gerçekleşecek toplantıya oyuncu Engin Altan Düzyatan Türkiye tarafından seçildi.Komite üyeleri şöyle;Engin Altan Düzyatan (Türkiye) Çevre Savunucusu ve OyuncuVaira Vike-Freiberga (Letonya) Letonya Eski Cumhurbaşkanı (1999-2007)Rosen Plevneliev (Bulgaristan) Bulgaristan Eski Cumhurbaşkanı (2012-2017)Emil Constantinescu (Romanya) Romanya'nın Eski Cumhurbaşkanı (1996-2000)Joyce Banda (Malavi) Malavi Eski Cumhurbaşkanı (2012-2014)Izabella Teixeira (Brezilya) Brezilya Eski Çevre BakanıMaria Fernanda Espinosa (Ekvador) Ekvador Dışişleri Eski BakanıJessica Omukuti (Kenya) Oxford Üniversitesi'nde Kapsayıcı Net Sıfır Net-Zero Bilim, İnovasyon ve Toplum Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi (INSIS)İsmail Serageldin (Mısır) Dünya Bankası Eski Başkan Yardımcısı (1992-2000)Tedros Adhanom Ghebreyesus (Etiyopya) Dünya Sağlık Örgütü Genel DirektörüPatricia Espinosa Cantellano (Meksika) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Eski Yürütme SekreteriHindou Oumarou Ibrahim (Çad) Çad Yerli Kadınlar ve Halkları Derneği Başkanı, COP28 Danışma Komitesi ÜyesiCsaba Korosi (Macaristan) BM Genel Kurulu 77. Oturumunun BaşkanıXu Huaqing (Çin) Çin Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Uluslararası İş Birliği Merkezi DirektörüJean Baderschneider (ABD) Yönetim Kurulu Fortescue Metals ve Fortescue Future Industries Yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı, Modern Köleliği Sonlandırma Küresel Fonu, ExxonMobil Başkan Yardımcısı (2000-2013)Ismahane Elouafi (Fas) CGIAR'ın İcra Direktörü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Eski Baş Bilim İnsanıMaimunah Mohd Sharif (Malezya) Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Eski İcra DirektörüJoyce Msuya (Tanzanya) İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Genel Sekreter YardımcısıJosefina Belmonte (Filipinler) 2023 Dünya Şampiyonları Ödülü Sahibi, Politika Liderliği, Querzon Şehri Belediye BaşkanıAbid Qaiyum Suleri (Pakistan) Sürdürülebilir Kalkınma Politika Enstitüsü (SDPI) İcra DirektörüReyhan Jamalova (Azerbaycan) Yağmur Suyunu Elektrik Kaynağı Olarak Toplamak İçin Tasarlanmış 'Rainergy'yi İcat Etti. Forbes 30 Under 30 Asya Ödülü Sahibi. BBC 100 Kadın Ödülü Sahibi.
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engin altan düzyatan, bm, birleşmiş milletler (bm), bm çocuklara yardım fonu (unicef), küresel ısınma, küresel iklim, küresel soğuma
engin altan düzyatan, bm, birleşmiş milletler (bm), bm çocuklara yardım fonu (unicef), küresel ısınma, küresel iklim, küresel soğuma

Engin Altan Düzyatan BM'de Türkiye'yi temsil edecek

22:01 27.08.2024 (güncellendi: 22:06 27.08.2024)
© AAEngin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA
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2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP) bu yıl ki konferansı olan COP29 Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konferansa Türkiye'yi temsilen Diriliş Ertuğrul dizisi ile tanınan Engin Altan Düzyatan görevlendirildi.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda İklim Değişikliği Danışma Komitesi'nde Türkiye'yi temsilen görevlendirildi.
COP29 Bakü'de küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon olarak kuruldu. Azerbaycan'da toplanan COP29 mütevelli heyeti, çevre kirliliğini azaltmayı teşvik etmek için ihtiyaç duyulan temel mekanizmalardan biri olarak COP29 Uluslararası Danışma Komitesi'ni kurmuştur. 21 üyesi bulunan komite, iklim faaliyetinin farklı yönleriyle ilgili konulara katkıda bulunabilecek önde gelen isimleri temsil ediyor.

Engin Altan Düzyatan Komite üyesi seçildi

11-24 Kasım'da gerçekleşecek toplantıya oyuncu Engin Altan Düzyatan Türkiye tarafından seçildi.
Komite üyeleri şöyle;
Engin Altan Düzyatan (Türkiye) Çevre Savunucusu ve Oyuncu
Vaira Vike-Freiberga (Letonya) Letonya Eski Cumhurbaşkanı (1999-2007)
Rosen Plevneliev (Bulgaristan) Bulgaristan Eski Cumhurbaşkanı (2012-2017)
Emil Constantinescu (Romanya) Romanya'nın Eski Cumhurbaşkanı (1996-2000)
Joyce Banda (Malavi) Malavi Eski Cumhurbaşkanı (2012-2014)
Izabella Teixeira (Brezilya) Brezilya Eski Çevre Bakanı
Maria Fernanda Espinosa (Ekvador) Ekvador Dışişleri Eski Bakanı
Jessica Omukuti (Kenya) Oxford Üniversitesi'nde Kapsayıcı Net Sıfır Net-Zero Bilim, İnovasyon ve Toplum Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi (INSIS)
İsmail Serageldin (Mısır) Dünya Bankası Eski Başkan Yardımcısı (1992-2000)
Tedros Adhanom Ghebreyesus (Etiyopya) Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü
Patricia Espinosa Cantellano (Meksika) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Eski Yürütme Sekreteri
Hindou Oumarou Ibrahim (Çad) Çad Yerli Kadınlar ve Halkları Derneği Başkanı, COP28 Danışma Komitesi Üyesi
Csaba Korosi (Macaristan) BM Genel Kurulu 77. Oturumunun Başkanı
Xu Huaqing (Çin) Çin Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Uluslararası İş Birliği Merkezi Direktörü
Jean Baderschneider (ABD) Yönetim Kurulu Fortescue Metals ve Fortescue Future Industries Yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı, Modern Köleliği Sonlandırma Küresel Fonu, ExxonMobil Başkan Yardımcısı (2000-2013)
Ismahane Elouafi (Fas) CGIAR'ın İcra Direktörü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Eski Baş Bilim İnsanı
Maimunah Mohd Sharif (Malezya) Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Eski İcra Direktörü
Joyce Msuya (Tanzanya) İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Genel Sekreter Yardımcısı
Josefina Belmonte (Filipinler) 2023 Dünya Şampiyonları Ödülü Sahibi, Politika Liderliği, Querzon Şehri Belediye Başkanı
Abid Qaiyum Suleri (Pakistan) Sürdürülebilir Kalkınma Politika Enstitüsü (SDPI) İcra Direktörü
Reyhan Jamalova (Azerbaycan) Yağmur Suyunu Elektrik Kaynağı Olarak Toplamak İçin Tasarlanmış 'Rainergy'yi İcat Etti. Forbes 30 Under 30 Asya Ödülü Sahibi. BBC 100 Kadın Ödülü Sahibi.
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