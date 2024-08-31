https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusunun-belgoroda-saldirisinin-ardindan-ceza-davasi-acti-1087481835.html
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Belgorod’a saldırısının ardından ceza davası açtı
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Belgorod’a saldırısının ardından ceza davası açtı
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentini ve bölgesini hedef aldığı, beş kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T09:52+0300
2024-08-31T09:52+0300
2024-08-31T10:16+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya soruşturma komitesi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
belgorod
saldırı
çok namlulu roketatar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087481681_6:0:886:495_1920x0_80_0_0_4422ec3319ff979d4add89246859d99d.png
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentini ve bölgesini hedef aldığı, beş kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı saldırıları nedeniyle ‘terör saldırısı’ maddesi kapsamında ceza davası açıldı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Ukrayna silahlı oluşumlarının Belgorod kentine ve bölgesine düzenlediği saldırı ile ilgili olarak Ceza Kanununun 205. Maddesi (terör saldırısı) kapsamında ceza davası açtı” ifadelerine yer verildi.Saldırıda beş sivilin hayatını kaybettiği, yedisi çocuk en az 46 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, bombardıman sonucunda sivil altyapının da hasar gördüğü vurgulandı.Açıklamaya göre Rusya Soruşturma Komitesi, olayın detaylarını ve terör saldırısına karışan kişileri tespit ediyor, söz konusu kişilerin eylemleri yasal açıdan değerlendirilecek.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Cuma akşamı Ukrayna ordusunun Vampire çok namlulu roketatar sistemleri ile Belgorod bölgesine saldırdığını, saldırıda beş kişinin öldüğünü, altısı çocuk olmak üzere 37 kişinin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ukrayna-ordusu-sivilleri-hedef-aldi-1-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1087474638.html
rusya
ukrayna
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087481681_116:0:776:495_1920x0_80_0_0_8984258ecfda17ddc2890226c3597e1a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, saldırı, çok namlulu roketatar
rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, saldırı, çok namlulu roketatar
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Belgorod’a saldırısının ardından ceza davası açtı
09:52 31.08.2024 (güncellendi: 10:16 31.08.2024)
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentini ve bölgesini hedef aldığı, beş kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı dünkü saldırıları nedeniyle ceza davası açtı.
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentini ve bölgesini hedef aldığı, beş kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı saldırıları nedeniyle ‘terör saldırısı’ maddesi kapsamında ceza davası açıldı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Ukrayna silahlı oluşumlarının Belgorod kentine ve bölgesine düzenlediği saldırı ile ilgili olarak Ceza Kanununun 205. Maddesi (terör saldırısı) kapsamında ceza davası açtı” ifadelerine yer verildi.
Saldırıda beş sivilin hayatını kaybettiği, yedisi çocuk en az 46 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, bombardıman sonucunda sivil altyapının da hasar gördüğü vurgulandı.
Açıklamaya göre Rusya Soruşturma Komitesi, olayın detaylarını ve terör saldırısına karışan kişileri tespit ediyor, söz konusu kişilerin eylemleri yasal açıdan değerlendirilecek.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Cuma akşamı Ukrayna ordusunun Vampire çok namlulu roketatar sistemleri ile Belgorod bölgesine saldırdığını, saldırıda beş kişinin öldüğünü, altısı çocuk olmak üzere 37 kişinin yaralandığını bildirmişti.