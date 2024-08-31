https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusunun-belgoroda-saldirisinin-ardindan-ceza-davasi-acti-1087481835.html

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Belgorod’a saldırısının ardından ceza davası açtı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Belgorod’a saldırısının ardından ceza davası açtı

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentini ve bölgesini hedef aldığı, beş kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T09:52+0300

2024-08-31T09:52+0300

2024-08-31T10:16+0300

ukrayna krizi

rusya

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Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentini ve bölgesini hedef aldığı, beş kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı saldırıları nedeniyle ‘terör saldırısı’ maddesi kapsamında ceza davası açıldı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Ukrayna silahlı oluşumlarının Belgorod kentine ve bölgesine düzenlediği saldırı ile ilgili olarak Ceza Kanununun 205. Maddesi (terör saldırısı) kapsamında ceza davası açtı” ifadelerine yer verildi.Saldırıda beş sivilin hayatını kaybettiği, yedisi çocuk en az 46 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, bombardıman sonucunda sivil altyapının da hasar gördüğü vurgulandı.Açıklamaya göre Rusya Soruşturma Komitesi, olayın detaylarını ve terör saldırısına karışan kişileri tespit ediyor, söz konusu kişilerin eylemleri yasal açıdan değerlendirilecek.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Cuma akşamı Ukrayna ordusunun Vampire çok namlulu roketatar sistemleri ile Belgorod bölgesine saldırdığını, saldırıda beş kişinin öldüğünü, altısı çocuk olmak üzere 37 kişinin yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ukrayna-ordusu-sivilleri-hedef-aldi-1-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1087474638.html

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