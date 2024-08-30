https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ukrayna-ordusu-sivilleri-hedef-aldi-1-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1087474638.html
Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında 5 kişinin öldüğünü, 6’sı çocuk 37 kişinin de... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T22:06+0300
2024-08-30T22:06+0300
2024-08-30T22:41+0300
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Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda kentte bir apartman, çok sayıda ticari tesis ve bir binek otomobilin isabet alması sonucunda 5 kişinin öldüğünü, 6’sı çocuk 37 kişinin de yaralandığını, yaralıların olay yerine sevkedilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Yaralılardan 3’ü çocuk 10 kişinin durumun ağır olduğunu belirten Gladkov, “Ambulans gelmeden önce 1 kadın ve 4 erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Kurbanların ailelerine ve dostlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.Saldırının, ‘Vampir’ çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen misket bombalarıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gladkov, gün içinde de hava savunma sistemlerinin kente yaklaşmakta olan birkaç hava hedefini düşürdüğünü kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-sivil-evleri-yagmalayip-yakiyor-1087457376.html
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vyaçeslav gladkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, saldırı, sivil, top mermisi, kursk, bryansk, vampir
Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
22:06 30.08.2024 (güncellendi: 22:41 30.08.2024)
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında 5 kişinin öldüğünü, 6’sı çocuk 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda kentte bir apartman, çok sayıda ticari tesis ve bir binek otomobilin isabet alması sonucunda 5 kişinin öldüğünü, 6’sı çocuk 37 kişinin de yaralandığını, yaralıların olay yerine sevkedilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Yaralılardan 3’ü çocuk 10 kişinin durumun ağır olduğunu belirten Gladkov, “Ambulans gelmeden önce 1 kadın ve 4 erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Kurbanların ailelerine ve dostlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
Saldırının, ‘Vampir’ çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen misket bombalarıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gladkov, gün içinde de hava savunma sistemlerinin kente yaklaşmakta olan birkaç hava hedefini düşürdüğünü kaydetti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.