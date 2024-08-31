https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-tahkimat-noktasi-imha-edildi-1087492729.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun tahkimat noktası imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun tahkimat noktası imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun tahkimat noktasını imha ettiğini duyurdu. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T19:29+0300
2024-08-31T19:29+0300
2024-08-31T19:28+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
kursk bölgesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
tahkimat
rus ordusu
imha
valeriy gerasimov
belgorod
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir tahkimat noktasını topçu ateşiyle imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Kursk bölgesinin sınır boylarındaki Kuzey Askeri Grubu birimlerinden birinin hava keşif araçları, ormanlık bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin teçhizatla donatılmış ve kamufle edilmiş bir tahkimat noktasını tespit etti. Teyit sonrasında tespit edilen hedef, Kuzey Askeri Grubu topçu birimlerinin ateşiyle imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, objektif kontrol araçlarının gerçek zamanlı olarak Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma alanının imha edildiğini kayıt altına aldığı kaydedildi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 31 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 8 bin 200’den fazla asker ve 76 tank kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusunun-belgoroda-saldirisinin-ardindan-ceza-davasi-acti-1087481835.html
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rusya savunma bakanlığı, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, tahkimat, rus ordusu, imha, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk
rusya savunma bakanlığı, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, tahkimat, rus ordusu, imha, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun tahkimat noktası imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun tahkimat noktasını imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir tahkimat noktasını topçu ateşiyle imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Kursk bölgesinin sınır boylarındaki Kuzey Askeri Grubu birimlerinden birinin hava keşif araçları, ormanlık bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin teçhizatla donatılmış ve kamufle edilmiş bir tahkimat noktasını tespit etti. Teyit sonrasında tespit edilen hedef, Kuzey Askeri Grubu topçu birimlerinin ateşiyle imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, objektif kontrol araçlarının gerçek zamanlı olarak Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma alanının imha edildiğini kayıt altına aldığı kaydedildi.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 31 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 8 bin 200’den fazla asker ve 76 tank kaybetti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.