https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-bmden-ukrayna-ordusunun-belgoroda-yonelik-saldirisini-kinamasini-talep-etti-1087494588.html

Rusya, BM'den Ukrayna ordusunun Belgorod'a yönelik saldırısını kınamasını talep etti

Rusya, BM'den Ukrayna ordusunun Belgorod'a yönelik saldırısını kınamasını talep etti

Sputnik Türkiye

Rusya, BM ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Belgorod Bölgesine yönelik saldırısını kınamasını talep etti. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T20:26+0300

2024-08-31T20:26+0300

2024-08-31T20:25+0300

ukrayna krizi

rusya'nın bm daimi temsilciliği

belgorod

saldırı

ukrayna silahlı kuvvetleri

kınama

talep

vyaçeslav gladkov

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Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Moskova’nın BM Sekreterliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Belgorod Bölgesine yönelik saldırısını ‘korkakça genel formülasyonlardan kaçınarak’ kınamasını talep ettiği belirtildi.Açıklamada, “BM Sekreterliği ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlardan, korkakça genel formülasyonlardan kaçınarak bu barbarca eylemi açıkça kınamalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Kiev rejiminin işlediği tüm kanlı suçlara uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam edeceği vurgulandı.30 Ağustos akşamı Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Vampire çok namlulu roketatar sistemleri ile Belgorod bölgesine saldırdığını, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7’si çocuk 46 kişinin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, ‘terör saldırısı’ maddesi kapsamında ceza davası açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusunun-belgoroda-saldirisinin-ardindan-ceza-davasi-acti-1087481835.html

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rusya'nın bm daimi temsilciliği, belgorod, saldırı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kınama, talep, vyaçeslav gladkov