https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-bmden-ukrayna-ordusunun-belgoroda-yonelik-saldirisini-kinamasini-talep-etti-1087494588.html
Rusya, BM'den Ukrayna ordusunun Belgorod'a yönelik saldırısını kınamasını talep etti
Rusya, BM'den Ukrayna ordusunun Belgorod'a yönelik saldırısını kınamasını talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya, BM ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Belgorod Bölgesine yönelik saldırısını kınamasını talep etti. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T20:26+0300
2024-08-31T20:26+0300
2024-08-31T20:25+0300
ukrayna krizi
rusya'nın bm daimi temsilciliği
belgorod
saldırı
ukrayna silahlı kuvvetleri
kınama
talep
vyaçeslav gladkov
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Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Moskova’nın BM Sekreterliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Belgorod Bölgesine yönelik saldırısını ‘korkakça genel formülasyonlardan kaçınarak’ kınamasını talep ettiği belirtildi.Açıklamada, “BM Sekreterliği ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlardan, korkakça genel formülasyonlardan kaçınarak bu barbarca eylemi açıkça kınamalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Kiev rejiminin işlediği tüm kanlı suçlara uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam edeceği vurgulandı.30 Ağustos akşamı Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Vampire çok namlulu roketatar sistemleri ile Belgorod bölgesine saldırdığını, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7’si çocuk 46 kişinin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, ‘terör saldırısı’ maddesi kapsamında ceza davası açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusunun-belgoroda-saldirisinin-ardindan-ceza-davasi-acti-1087481835.html
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rusya'nın bm daimi temsilciliği, belgorod, saldırı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kınama, talep, vyaçeslav gladkov
rusya'nın bm daimi temsilciliği, belgorod, saldırı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kınama, talep, vyaçeslav gladkov
Rusya, BM'den Ukrayna ordusunun Belgorod'a yönelik saldırısını kınamasını talep etti
Rusya, BM ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Belgorod Bölgesine yönelik saldırısını kınamasını talep etti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Moskova’nın BM Sekreterliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Belgorod Bölgesine yönelik saldırısını ‘korkakça genel formülasyonlardan kaçınarak’ kınamasını talep ettiği belirtildi.
Açıklamada, “BM Sekreterliği ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlardan, korkakça genel formülasyonlardan kaçınarak bu barbarca eylemi açıkça kınamalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Kiev rejiminin işlediği tüm kanlı suçlara uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam edeceği vurgulandı.
30 Ağustos akşamı Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Vampire çok namlulu roketatar sistemleri ile Belgorod bölgesine saldırdığını, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7’si çocuk 46 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, ‘terör saldırısı’ maddesi kapsamında ceza davası açmıştı.