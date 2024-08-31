https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rusya-amerikan-parali-asker-grubu-fog-kursk-saldirisinda-dogrudan-yer-aldi-1087477818.html
Rusya: Amerikan paralı asker grubu FOG, Kursk saldırısında doğrudan yer aldı
Rusya: Amerikan paralı asker grubu FOG, Kursk saldırısında doğrudan yer aldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Amerikan paralı asker grubu Forward... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T00:27+0300
2024-08-31T00:27+0300
2024-08-31T00:27+0300
ukrayna krizi
dmitriy polyanskiy
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
paralı asker
forward observations group (fog)
kursk
ukrayna ordusu
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Polyanskiy, BMGK üyelerine Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve çocuk oyun alanınında havan topuyla poz veren paralı askerlerinin fotoğraflarını paylaşan Amerikan paralı asker grubu Forward Observations Group’un (FOG) faaliyetleri hakkında bilgi vererek, uluslararası insancıl hukuk normlarının Batı'nın gözü önünde ‘ağır şekilde ihlal edildiğini’ söyledi.Polyanskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri artık pek bir şey yapamıyor; Kursk macerası büyük ölçüde Batılı paralı askerlerin geniş çaplı katılımı sayesinde gerçekleşti. Batı bunu gizleme gereği bile duymuyor. Bu, doğrudan Amerikan paralı asker grubu Forward Observations Group’un sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bu paylaşımlarda, Forward Observations Group’un çocuk oyun alanınında havan topuyla poz veren paralı askerlerinin fotoğrafları da var. Bu, Batılı meslektaşlarımızın gözleri önünde uluslararası insani hukuk normlarının nasıl ağır bir şekilde ihlal edildiğini gösteriyor” dedi.Daha önce, Forward Observations Group, sosyal medyada Kursk bölgesindeki paralı askerlerinin fotoğraflarını paylaşmıştı. Fotoğraflardan birinde, namlusu konut binaları ve çocuk oyun alanındaki kaydırağa yönlendirilmiş havan topu ile poz veren ve üzerinde Amerikan üniforması olan paralı askerlerden biri yer alıyor.Söz konusu fotoğrafları değerlendiren BM Genel Sekreterliği Ofisi, ‘istisnasız tüm askeri personelin sivilleri ve altyapıyı koruması gerektiği’ yorumunda bulunmuştu.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırı başlatmıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ukrayna-ordusu-sivilleri-hedef-aldi-1-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1087474638.html
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dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), paralı asker, forward observations group (fog), kursk, ukrayna ordusu
dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), paralı asker, forward observations group (fog), kursk, ukrayna ordusu
Rusya: Amerikan paralı asker grubu FOG, Kursk saldırısında doğrudan yer aldı
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Amerikan paralı asker grubu Forward Observations Group’un (FOG) Kursk’a yönelik saldırıda doğrudan yer aldığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Polyanskiy, BMGK üyelerine Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve çocuk oyun alanınında havan topuyla poz veren paralı askerlerinin fotoğraflarını paylaşan Amerikan paralı asker grubu Forward Observations Group’un (FOG) faaliyetleri hakkında bilgi vererek, uluslararası insancıl hukuk normlarının Batı'nın gözü önünde ‘ağır şekilde ihlal edildiğini’ söyledi.
Polyanskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri artık pek bir şey yapamıyor; Kursk macerası büyük ölçüde Batılı paralı askerlerin geniş çaplı katılımı sayesinde gerçekleşti. Batı bunu gizleme gereği bile duymuyor. Bu, doğrudan Amerikan paralı asker grubu Forward Observations Group’un sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bu paylaşımlarda, Forward Observations Group’un çocuk oyun alanınında havan topuyla poz veren paralı askerlerinin fotoğrafları da var. Bu, Batılı meslektaşlarımızın gözleri önünde uluslararası insani hukuk normlarının nasıl ağır bir şekilde ihlal edildiğini gösteriyor” dedi.
Daha önce, Forward Observations Group, sosyal medyada Kursk bölgesindeki paralı askerlerinin fotoğraflarını paylaşmıştı. Fotoğraflardan birinde, namlusu konut binaları ve çocuk oyun alanındaki kaydırağa yönlendirilmiş havan topu ile poz veren ve üzerinde Amerikan üniforması olan paralı askerlerden biri yer alıyor.
Söz konusu fotoğrafları değerlendiren BM Genel Sekreterliği Ofisi, ‘istisnasız tüm askeri personelin sivilleri ve altyapıyı koruması gerektiği’ yorumunda bulunmuştu.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırı başlatmıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.