https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-rus-birlikleri-donbassta-kirovo-yerlesimini-kontrol-altina-aldi-1087485059.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Donbass’ta Kirovo yerleşimini kontrol altına aldı

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Donbass’ta Kirovo yerleşimini kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini ve düşman... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T12:15+0300

2024-08-31T12:15+0300

2024-08-31T13:06+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaşarak, Rus birliklerin DHC'de aktif eylemler sayesinde Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Bakanlığın güncel raporuna göre Ukrayna ordusu son bir günde 2.025’e kadar asker kaybetti.Rapora göre Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinde düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda 125’e yakın Ukraynalı asker ve iki otomobil etkisiz hale getirildi.Batı Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirdi, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde (LHC, DHC) düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Karşı saldırıları iki kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 460’a yakın asker, iki zırhlı muharebe aracı, altı otomobil ve topçu silahları ile 3 elektronik harp sistemi kaybetti. Rus askerleri ayrıca Ukrayna ordusunun altı sahra tipi mühimmat deposunu imha etti.Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi ve DHC’de düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 780 kadar asker, bir tank, bir ABD yapımı M113 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Ayrıca iki mühimmat deposu imha edildi.Merkez Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde DHC’de Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdü, düşmanın yedi karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 455’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Düşmana ait bir zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve çeşitli askeri teçhizat imha edildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek, DHC’de düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 125 kadar asker, bir tank, bir zırhlı muharebe aracı ve dört otomobil kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda 80’e yakın Ukraynalı askeri, 8 otomobil ve çoğu Batı yapımı çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi. Üç silah ve mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna askeri oluşumlarının yoğunlaştığı 135 bölgeyi vurdu, ayrıca ABD yapımı bir M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemini, bir insansız hava araçları (İHA) montaj tesisini ve bir silah deposunu imha etti.Rus hava savunma sistemleri ise son bir günde ABD yapımı dört ATACMS taktik füzesi, Fransız yapımı altı adet Hammer güdümlü bomba ve Çek yapımı altı adet Vampire füzesi düşürdü, 48 İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rus-ordusu-odessada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-binayi-vurdu-1087434681.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yerleşim yeri, özel askeri harekat