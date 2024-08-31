Türkiye
SON DAKİKA | Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Donbass’ta Kirovo yerleşimini kontrol altına aldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
06:27
17 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
07:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
08:06
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
08:16
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
08:32
3 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
08:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
09:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
10:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
10:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
11:24
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
12:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
13:21
2 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
15:24
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:38
1 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
15:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
16:11
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
16:20
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
16:32
17 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
17:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
17:48
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
18:03
55 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
19:00
50 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
20:00
53 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
21:25
5 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
21:49
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
22:05
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
07:03
2 dk
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
07:16
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
07:27
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
07:38
1 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
07:51
2 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
08:03
1 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
08:15
4 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
08:31
2 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
08:42
2 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
08:56
2 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
09:05
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
09:14
1 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
09:35
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
09:47
4 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
10:05
1 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
10:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:20
1 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
11:32
1 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
11:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
11:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
12:09
1 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
12:28
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
12:39
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:11
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
13:27
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:35
1 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
14:11
1 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
14:20
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
14:32
1 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
14:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
14:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
16:09
3 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
16:30
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-rus-birlikleri-donbassta-kirovo-yerlesimini-kontrol-altina-aldi-1087485059.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Donbass’ta Kirovo yerleşimini kontrol altına aldı
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Donbass’ta Kirovo yerleşimini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini ve düşman... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T12:15+0300
2024-08-31T13:06+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
yerleşim yeri
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_8e91a065b9e03abfa38ed426a3efe076.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaşarak, Rus birliklerin DHC'de aktif eylemler sayesinde Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Bakanlığın güncel raporuna göre Ukrayna ordusu son bir günde 2.025’e kadar asker kaybetti.Rapora göre Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinde düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda 125’e yakın Ukraynalı asker ve iki otomobil etkisiz hale getirildi.Batı Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirdi, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde (LHC, DHC) düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Karşı saldırıları iki kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 460’a yakın asker, iki zırhlı muharebe aracı, altı otomobil ve topçu silahları ile 3 elektronik harp sistemi kaybetti. Rus askerleri ayrıca Ukrayna ordusunun altı sahra tipi mühimmat deposunu imha etti.Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi ve DHC’de düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 780 kadar asker, bir tank, bir ABD yapımı M113 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Ayrıca iki mühimmat deposu imha edildi.Merkez Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde DHC’de Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdü, düşmanın yedi karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 455’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Düşmana ait bir zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve çeşitli askeri teçhizat imha edildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek, DHC’de düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 125 kadar asker, bir tank, bir zırhlı muharebe aracı ve dört otomobil kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda 80’e yakın Ukraynalı askeri, 8 otomobil ve çoğu Batı yapımı çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi. Üç silah ve mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna askeri oluşumlarının yoğunlaştığı 135 bölgeyi vurdu, ayrıca ABD yapımı bir M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemini, bir insansız hava araçları (İHA) montaj tesisini ve bir silah deposunu imha etti.Rus hava savunma sistemleri ise son bir günde ABD yapımı dört ATACMS taktik füzesi, Fransız yapımı altı adet Hammer güdümlü bomba ve Çek yapımı altı adet Vampire füzesi düşürdü, 48 İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rus-ordusu-odessada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-binayi-vurdu-1087434681.html
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5be141bb96656d376f7d7ee3a46b1634.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yerleşim yeri, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yerleşim yeri, özel askeri harekat

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Rus birlikleri Donbass’ta Kirovo yerleşimini kontrol altına aldı

12:15 31.08.2024 (güncellendi: 13:06 31.08.2024)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaşarak, Rus birliklerin DHC'de aktif eylemler sayesinde Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Bakanlığın güncel raporuna göre Ukrayna ordusu son bir günde 2.025’e kadar asker kaybetti.
Rapora göre Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinde düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda 125’e yakın Ukraynalı asker ve iki otomobil etkisiz hale getirildi.
Batı Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirdi, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde (LHC, DHC) düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Karşı saldırıları iki kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 460’a yakın asker, iki zırhlı muharebe aracı, altı otomobil ve topçu silahları ile 3 elektronik harp sistemi kaybetti. Rus askerleri ayrıca Ukrayna ordusunun altı sahra tipi mühimmat deposunu imha etti.
Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi ve DHC’de düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 780 kadar asker, bir tank, bir ABD yapımı M113 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Ayrıca iki mühimmat deposu imha edildi.
Merkez Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde DHC’de Kirovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdü, düşmanın yedi karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 455’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Düşmana ait bir zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve çeşitli askeri teçhizat imha edildi.
Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek, DHC’de düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 125 kadar asker, bir tank, bir zırhlı muharebe aracı ve dört otomobil kaybetti.
Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda 80’e yakın Ukraynalı askeri, 8 otomobil ve çoğu Batı yapımı çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi. Üç silah ve mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna askeri oluşumlarının yoğunlaştığı 135 bölgeyi vurdu, ayrıca ABD yapımı bir M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemini, bir insansız hava araçları (İHA) montaj tesisini ve bir silah deposunu imha etti.
Rus hava savunma sistemleri ise son bir günde ABD yapımı dört ATACMS taktik füzesi, Fransız yapımı altı adet Hammer güdümlü bomba ve Çek yapımı altı adet Vampire füzesi düşürdü, 48 İHA önledi.
Rus İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu Odessa’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurdu
29 Ağustos, 22:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала