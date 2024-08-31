https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/putin-kirgiz-mevkidasi-japarovu-kirgizistanin-bagimsizlik-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1087484231.html

Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti

Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık ve... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T11:38+0300

2024-08-31T11:38+0300

2024-08-31T11:38+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

kırgızistan

sadır caparov

bağımsızlık günü

kutlama

telgraf

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov’a Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Saygıdeğer Sadır Nurgojoyeviç, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin ulusal bayramı olan Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Ülkeniz sosyoekonomik kalkınmada ve iç siyasi istikrarın güçlendirilmesinde önemli bir başarı elde etmiş olup, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel sorunların çözümünde yapıcı bir rol oynamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, kırgızistan, sadır caparov, bağımsızlık günü, kutlama, telgraf