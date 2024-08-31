https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/putin-kirgiz-mevkidasi-japarovu-kirgizistanin-bagimsizlik-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1087484231.html
Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık ve... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T11:38+0300
2024-08-31T11:38+0300
2024-08-31T11:38+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
kırgızistan
sadır caparov
bağımsızlık günü
kutlama
telgraf
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov’a Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Saygıdeğer Sadır Nurgojoyeviç, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin ulusal bayramı olan Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Ülkeniz sosyoekonomik kalkınmada ve iç siyasi istikrarın güçlendirilmesinde önemli bir başarı elde etmiş olup, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel sorunların çözümünde yapıcı bir rol oynamaktadır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/putin-aliyevi-aradi-her-turlu-destegi-verecegim-1087371974.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, kırgızistan, sadır caparov, bağımsızlık günü, kutlama, telgraf
rusya, kremlin, vladimir putin, kırgızistan, sadır caparov, bağımsızlık günü, kutlama, telgraf
Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Rusya lideri Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov’u Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık ve ittifak ilkelerine dayandığına dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov’a Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Saygıdeğer Sadır Nurgojoyeviç, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin ulusal bayramı olan Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Ülkeniz sosyoekonomik kalkınmada ve iç siyasi istikrarın güçlendirilmesinde önemli bir başarı elde etmiş olup, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel sorunların çözümünde yapıcı bir rol oynamaktadır” ifadelerine yer verildi.