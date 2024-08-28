Putin, Aliyev'i aradı: 'Her türlü desteği vereceğim'

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması da dahil Kafkasya'daki mevcut durumu istişare etti.



"Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının hazırlanması, sınırın belirlenmesi ve çizilmesi, iki ülke arasındaki ulaşım ağları önündeki engellerin kaldırılması da dahil Kafkasya'daki mevcut durumun çeşitli boyutlarıyla ilgili istişareye devam edildi" ifadelerine yer verilen açıklamaya göre Putin, tüm taraflarca kabul edilebilir çözümlerin bulunmasında Bakü ve Erivan'a her türlü desteği bundan sonra da vermeye hazır olduğunu vurguladı.



Putin ve Aliyev, Rus liderin geçen haftaki Bakü ziyaretinde elde edilen başarılı sonuçlardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.



Liderler, müzakereler sırasında varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının Rusya ve Azerbaycan arasındaki müttefiklik ve ortaklık ilişkilerinin derinleşmesine katkı sunacağını vurguladılar.



Putin ve Aliyev, kişisel temasları sürdürme konusunda mutabakat sağladı.



Geçen hafta pazartesi günü Aliyev ile Bakü'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, bugünkü ikili görüşmelerde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun ihmal edilmediğini vurgulamıştı.



Putin, Rusya'nın, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve Bakü, Erivan ve Moskova tarafından daha önce varılan meşhur üçlü anlaşmalara dayalı bir barış anlaşmasının imzalanmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etmişti.