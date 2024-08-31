https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/prof-dr-naci-gorur-eli-kulaginda-diyerek-uyardi-en-az-74-olabilir-1087489243.html
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı: 'En az 7.4 olabilir'
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı: 'En az 7.4 olabilir'
Sputnik Türkiye
Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Görür canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında, Yedisu fayı üzerinde çok uzak bir zamanda olmadığının altını... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T16:07+0300
2024-08-31T16:07+0300
2024-08-31T16:07+0300
türkiye
naci görür
deprem
uyarı
karlıova
yedisu
tunceli
elazığ
erzincan
bingöl
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Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğini dile getiren Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem” dedi.Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” dediği açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Diğer bir depremin ise Bingöl-Göynük arasında olma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu dile getiren Görür, açıklaması, "O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider” cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bingoldeki-depremlerin-ardindan-uzmani-uyardi-74ten-buyuk-bir-deprem-yasanabilir-1087062511.html
türkiye
karlıova
yedisu
tunceli
elazığ
erzincan
bingöl
karlıova
göynük
karakoçan
malatya
hatay
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı: 'En az 7.4 olabilir'
Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Görür canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında, Yedisu fayı üzerinde çok uzak bir zamanda olmadığının altını çizerek deprem olması halinde 7'nin üzerinde olacağını ve aynı zaman da yıkıcı olacağını vurguladı.
Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğini dile getiren Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem” dedi.
Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” dediği açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu Fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında.
Diğer bir depremin ise Bingöl-Göynük arasında olma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu dile getiren Görür, açıklaması, "O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider” cümleleriyle sonlandırdı.