https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/prof-dr-naci-gorur-eli-kulaginda-diyerek-uyardi-en-az-74-olabilir-1087489243.html

Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı: 'En az 7.4 olabilir'

Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı: 'En az 7.4 olabilir'

Sputnik Türkiye

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Görür canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında, Yedisu fayı üzerinde çok uzak bir zamanda olmadığının altını... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T16:07+0300

2024-08-31T16:07+0300

2024-08-31T16:07+0300

türkiye

naci görür

deprem

uyarı

karlıova

yedisu

tunceli

elazığ

erzincan

bingöl

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Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğini dile getiren Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem” dedi.Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” dediği açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Diğer bir depremin ise Bingöl-Göynük arasında olma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu dile getiren Görür, açıklaması, "O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider” cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bingoldeki-depremlerin-ardindan-uzmani-uyardi-74ten-buyuk-bir-deprem-yasanabilir-1087062511.html

türkiye

karlıova

yedisu

tunceli

elazığ

erzincan

bingöl

karlıova

göynük

karakoçan

malatya

hatay

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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