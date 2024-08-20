https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bingoldeki-depremlerin-ardindan-uzmani-uyardi-74ten-buyuk-bir-deprem-yasanabilir-1087062511.html

Bingöl'deki depremlerin ardından uzmanı uyardı: '7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir'

Bingöl'deki depremlerin ardından uzmanı uyardı: '7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir'

Sputnik Türkiye

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezinde çalışan Dr. Akbayram, Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:09+0300

2024-08-20T17:09+0300

2024-08-20T17:09+0300

türkiye

bingöl

deprem

karlıova

kahramanmaraş

varto

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

doğu anadolu fay hattı

yedisu

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Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından konuya ilişkin uzmanlardan muhtelif geldi.Uzun yıllardır Bingöl'de çalışmalar ve saha araştırmaları yapan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Kenan Akbayram, bölgede büyük depremler beklediklerini söyledi. 'Kırılmayan tek bir bölge kaldı'Yedisu fay zonunda uzun yıllardır deprem gerçekleşmediğini ve depremin zamanının geçtiğini ve söz konusu bölgede her an deprem olabileceğinin altını çizen Akbayram, "Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz, depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı. Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu Kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz. Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası ise kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var" dedi.'Hazırlanmamız gerekiyor'4.1 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede de deprem beklediklerini belirten Dr. Akbayram, Yedisu fayının Karlıova'ya kadar ihtimalinin olduğunu söyledi. Dr. Akbayram, "18 Ağustos'ta depremin oluştuğu bölge 3 fay zonunun yani Varto fayının, Kuzey Anadolu fay zonunun ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölgede gerçekleşti. Bu bölgede depremler olmasını bekliyoruz biz. Literatürde bazı çalışmalar Karlıova tarafında deprem olmayacağını söylüyor olsa da Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası. Biliyorsunuz Türkiye 2023'te Kahramanmaraş'ta peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Böyle bir şey burada olur, olmaz demek istemiyorum ama bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurarak hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.'Çalışmaların imar planlarına ve yeni şehircilik yapısına yansıması gerekiyor'Dr. Akbayram açıklamasını şu şekilde tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html

türkiye

bingöl

karlıova

kahramanmaraş

varto

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

yedisu

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