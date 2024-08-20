Bingöl'deki depremlerin ardından uzmanı uyardı: '7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Zeynep Mansur
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 2024 yılında 425 işçi hayatını kaybetti
13:31
34 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
14:10
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
14:23
2 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
14:35
2 dk
SESLİ HABER
‘E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı oluyor’ iddiası
14:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
AB’de şirket iflasları ve ABD'de işten çıkarmalar yükselişte
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail meselesinde Yunanistan ne yapıyor? Gözümüz orada olmalı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Conkbayırı ve çevresinde ağaçlar yandı, 110 yıllık top mermisi ortaya çıktı
17:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail’e uçak gemisi ve nükleer denizaltı desteği: İşte teknik özellikleri
17:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
18:13
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
18:39
4 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
'Sadaka kutusunu tamir ediyorum' dedi, 6 dakikada soydu
19:40
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Obruk oluşumu nasıl fark edilir?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
22:34
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
23:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
07:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
3 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
09:03
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dilan Polat tahliye edildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masası'nda bu haftanın dosya konusu: iş kazaları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Yangınlara karşı insan açığımız var
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Demokrat Parti ve Chicago Kurultayı
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Trump'ın Taylor Swift paylaşımının perde arkası
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya’da
17:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
14 yaşındaki bilim insanından kanser karşıtı sabun
18:10
1 dk
SESLİ HABER
'Otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir'
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyada 'uyuşturuculu kek' tehlikesi
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı
18:35
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan resmen başvurdu
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diyetisyen: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
19:09
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus birlikleri "New York"u ele geçirdi
19:28
1 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
19:36
4 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Antalya'da görüldü: Denize girenlerin yaralarını tedavi ediyor
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Maduro: Ukrayna şimdiden kaybeden gibi duruyor
20:23
2 dk
Canlı
20:31
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın teklifini kabul eden Musk, istediği görevi açıkladı
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'de olunca "yasak", Avrupa'da olunca "gerilim"
22:48
2 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
23:05
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Dolandırıcılara inanmayın' paylaşımına dikkat
23:14
4 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
23:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
23:44
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bingoldeki-depremlerin-ardindan-uzmani-uyardi-74ten-buyuk-bir-deprem-yasanabilir-1087062511.html
Bingöl'deki depremlerin ardından uzmanı uyardı: '7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir'
Bingöl'deki depremlerin ardından uzmanı uyardı: '7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir'
Sputnik Türkiye
Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezinde çalışan Dr. Akbayram, Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:09+0300
2024-08-20T17:09+0300
türkiye
bingöl
deprem
karlıova
kahramanmaraş
varto
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
doğu anadolu fay hattı
yedisu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086941528_0:90:448:342_1920x0_80_0_0_28774809df2f8f2a09d17fb610726c2b.jpg
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından konuya ilişkin uzmanlardan muhtelif geldi.Uzun yıllardır Bingöl'de çalışmalar ve saha araştırmaları yapan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Kenan Akbayram, bölgede büyük depremler beklediklerini söyledi. 'Kırılmayan tek bir bölge kaldı'Yedisu fay zonunda uzun yıllardır deprem gerçekleşmediğini ve depremin zamanının geçtiğini ve söz konusu bölgede her an deprem olabileceğinin altını çizen Akbayram, "Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz, depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı. Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu Kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz. Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası ise kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var" dedi.'Hazırlanmamız gerekiyor'4.1 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede de deprem beklediklerini belirten Dr. Akbayram, Yedisu fayının Karlıova'ya kadar ihtimalinin olduğunu söyledi. Dr. Akbayram, "18 Ağustos'ta depremin oluştuğu bölge 3 fay zonunun yani Varto fayının, Kuzey Anadolu fay zonunun ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölgede gerçekleşti. Bu bölgede depremler olmasını bekliyoruz biz. Literatürde bazı çalışmalar Karlıova tarafında deprem olmayacağını söylüyor olsa da Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası. Biliyorsunuz Türkiye 2023'te Kahramanmaraş'ta peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Böyle bir şey burada olur, olmaz demek istemiyorum ama bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurarak hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.'Çalışmaların imar planlarına ve yeni şehircilik yapısına yansıması gerekiyor'Dr. Akbayram açıklamasını şu şekilde tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html
türkiye
bingöl
karlıova
kahramanmaraş
varto
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
yedisu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086941528_0:48:448:384_1920x0_80_0_0_3bed932a80e61d89c81509b942c68fce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bingöl deprem son dakişka, bingöl deprem, bingöl depremi ne zaman oldu, bingöl deprem bölgesi mi, bingöl depremi ne zaman olacak, bingöl'de deprem bekleniyor mu 2024, bingöl'de deprem olacak mı, bingölde deprem olacak mı, bingölde deprem bekleniyor mu 2024, doğu anadolu fay hattı, doğu anadolu fay zonu, kuzey anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay kuşağı, varto deprem, yedisu fayı, yedisu fayı kırılırsa ne olur, yedisu fayı, yedisu fayı depremleri, kahramanmaraş deprem
bingöl deprem son dakişka, bingöl deprem, bingöl depremi ne zaman oldu, bingöl deprem bölgesi mi, bingöl depremi ne zaman olacak, bingöl'de deprem bekleniyor mu 2024, bingöl'de deprem olacak mı, bingölde deprem olacak mı, bingölde deprem bekleniyor mu 2024, doğu anadolu fay hattı, doğu anadolu fay zonu, kuzey anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay kuşağı, varto deprem, yedisu fayı, yedisu fayı kırılırsa ne olur, yedisu fayı, yedisu fayı depremleri, kahramanmaraş deprem

Bingöl'deki depremlerin ardından uzmanı uyardı: '7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir'

17:09 20.08.2024
© İHA / İHA-AW268963Doğu Anadolu Fayı
Doğu Anadolu Fayı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA / İHA-AW268963
Abone ol
Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezinde çalışan Dr. Akbayram, Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunduğunu belirterek bu ihtimalin göz önüne alınması halinde bölgede 7.4'ten büyük bir deprem yaşanabileceğini dile getirdi.
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından konuya ilişkin uzmanlardan muhtelif geldi.
Uzun yıllardır Bingöl'de çalışmalar ve saha araştırmaları yapan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Kenan Akbayram, bölgede büyük depremler beklediklerini söyledi.

'Kırılmayan tek bir bölge kaldı'

Yedisu fay zonunda uzun yıllardır deprem gerçekleşmediğini ve depremin zamanının geçtiğini ve söz konusu bölgede her an deprem olabileceğinin altını çizen Akbayram, "Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz, depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı. Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu Kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz. Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası ise kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var" dedi.

'Hazırlanmamız gerekiyor'

4.1 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede de deprem beklediklerini belirten Dr. Akbayram, Yedisu fayının Karlıova'ya kadar ihtimalinin olduğunu söyledi.
Dr. Akbayram, "18 Ağustos'ta depremin oluştuğu bölge 3 fay zonunun yani Varto fayının, Kuzey Anadolu fay zonunun ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölgede gerçekleşti. Bu bölgede depremler olmasını bekliyoruz biz. Literatürde bazı çalışmalar Karlıova tarafında deprem olmayacağını söylüyor olsa da Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası. Biliyorsunuz Türkiye 2023'te Kahramanmaraş'ta peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Böyle bir şey burada olur, olmaz demek istemiyorum ama bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurarak hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'Çalışmaların imar planlarına ve yeni şehircilik yapısına yansıması gerekiyor'

Dr. Akbayram açıklamasını şu şekilde tamamladı:

Bu hazırlık nasıl olur? Öncelikle zeminimizi mühendislik özelliklerini çok iyi tanımlamış olmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimiz çalışmalara biz mikro bölgeleme çalışmaları diyoruz. Bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz Bingöl'de böyle bir çalışmayı TÜBİTAK desteğiyle yürütüyoruz. Bunun dışında da ilgili kurumların çalışmaları var. Bu çalışmaların yüksek kalitede yapılması gerekiyor ve bu yüksek kalitede yapılan çalışmaların sonuçlarının da imar planlarına ve yeni şehircilik yapısına yansıması gerekiyor. Bunun yanında bina risk çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yani muhtemel depremlerde hangi binaların yıkılabileceği önceden tespit edilmeli.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
TÜRKİYE
Japon deprem uzmanı Moriwaki, 'yakında' diyerek uyardı: 'O fay hattının kırılma ihtimali var'
15 Ağustos, 16:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала