https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/oyuncu-ibrahim-celikkola-italyadan-odul-1087496933.html

Oyuncu İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

Oyuncu İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

Sputnik Türkiye

Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Kineo' ödüllerinde 'Uluslararası En İyi... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T23:05+0300

2024-08-31T23:05+0300

2024-08-31T23:05+0300

yaşam

venedik film festivali

ödül

oyuncu

sinema

dizi

bir zamanlar çukurova

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Dünyanın köklü sinema festivallerinden olan ve 28 Ağustos'ta başlayan 81. Venedik Film Festivali çerçevesinde düzenlenen 'Kineo' ödülleri sahiplerini buldu.İtalya'da sinema sektörünü teşvik amacıyla kurulan Kineo Derneği'nin, sinemaseverlerin seslerini duyurmak amacıyla 2003’ten bu yana verdiği ödüllerde bu yıl Türk oyuncu Çelikkol, izleyenlerin ve jürinin oylarıyla 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü.Ödülünü almak üzere İtalya'ya gelen Çelikkol, Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin ünlü kırmızı halısında da boy gösterdi.Çelikkol'un rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' isimli televizyon dizisi, 'Terra Amara' adıyla İtalya'da en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/16-yil-sonra-bir-ilk-oznur-cure-girdi-kadinlar-makarali-yayda-altin-madalya-kazandi-1087495998.html

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venedik film festivali, ödül, oyuncu, sinema, dizi, bir zamanlar çukurova