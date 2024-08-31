https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/16-yil-sonra-bir-ilk-oznur-cure-girdi-kadinlar-makarali-yayda-altin-madalya-kazandi-1087495998.html

16 yıl sonra bir ilk: Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı

16 yıl sonra bir ilk: Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T22:00+0300

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2024-08-31T22:00+0300

spor

öznur cüre girdi

paralimpik oyunları

fransa

altın madalya

okçuluk

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Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.'16 yıl sonra para okçulukta altın madalya'Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı.Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti:Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.

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öznur cüre girdi , paralimpik oyunları, fransa, altın madalya, okçuluk