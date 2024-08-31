https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteoroloji-ve-akomdan-son-dakika-uyarisi-17-il-icin-alarm-verildi-istanbulda-1-hafta-boyunca-1087485528.html

Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarısı: 17 il için alarm verildi, İstanbul'da 1 hafta boyunca sürecek

Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarısı: 17 il için alarm verildi, İstanbul'da 1 hafta boyunca sürecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos hava durumu haritasını güncelleyerek 17 il için kritik bir yağış uyarısı yaptı. MGM çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T13:08+0300

2024-08-31T13:08+0300

2024-08-31T13:08+0300

yaşam

turuncu alarm

sarı kod

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069609398_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_38cd8e9a4183288a19011f7404317d89.jpg

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor.Turuncu ve sarı kodlu uyarılar verildiMeteoroloji, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli ve Tekirdağ için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunurken; Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye için 'sarı' kodlu uyarı yaptı.İstanbul’da 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için önümüzdeki 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısında bulundu. Dün öğle saatlerinde etkili olan yağışlar, kentte zor anlar yaşatırken, yeni tahminler yağışların hafta boyunca devam edeceğini gösteriyor. İstanbul’da 4 Eylül’e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Ani Sel ve su baskınlarına karşı uyarıMeteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük tahmin haritalarına göre, bugün de dahil olmak üzere İstanbul’da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların hazırlıklı olması istendi.AKOM'dan sağanak yağış uyarısıİBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da İstanbul genelinde aralıklarla sürecek gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM’un duyurusunda, "İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları gün boyunca 24-29 derece arasında seyredecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.Yağışlar 4 Eylül'e kadar devam edecekTahminlere göre, İstanbul’da 4 Eylül’e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak ve yağışlar bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabilecek. Hava sıcaklıklarının ise 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da yaşayanların, bu süreçte dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/esenyurtta-33-katli-binada-yangin-cikti-sitenin-tamami-duman-alti-binada-mahsur-kalanlar-1087485003.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

31 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu