https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteoroloji-ve-akomdan-son-dakika-uyarisi-17-il-icin-alarm-verildi-istanbulda-1-hafta-boyunca-1087485528.html
Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarısı: 17 il için alarm verildi, İstanbul'da 1 hafta boyunca sürecek
Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarısı: 17 il için alarm verildi, İstanbul'da 1 hafta boyunca sürecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos hava durumu haritasını güncelleyerek 17 il için kritik bir yağış uyarısı yaptı. MGM çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T13:08+0300
2024-08-31T13:08+0300
2024-08-31T13:08+0300
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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor.Turuncu ve sarı kodlu uyarılar verildiMeteoroloji, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli ve Tekirdağ için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunurken; Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye için 'sarı' kodlu uyarı yaptı.İstanbul’da 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için önümüzdeki 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısında bulundu. Dün öğle saatlerinde etkili olan yağışlar, kentte zor anlar yaşatırken, yeni tahminler yağışların hafta boyunca devam edeceğini gösteriyor. İstanbul’da 4 Eylül’e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Ani Sel ve su baskınlarına karşı uyarıMeteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük tahmin haritalarına göre, bugün de dahil olmak üzere İstanbul’da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların hazırlıklı olması istendi.AKOM'dan sağanak yağış uyarısıİBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da İstanbul genelinde aralıklarla sürecek gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM’un duyurusunda, "İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları gün boyunca 24-29 derece arasında seyredecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.Yağışlar 4 Eylül'e kadar devam edecekTahminlere göre, İstanbul’da 4 Eylül’e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak ve yağışlar bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabilecek. Hava sıcaklıklarının ise 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da yaşayanların, bu süreçte dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.
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Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarısı: 17 il için alarm verildi, İstanbul'da 1 hafta boyunca sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos hava durumu haritasını güncelleyerek 17 il için kritik bir yağış uyarısı yaptı. MGM çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul’da ise yağışların bir hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hava nasıl olacak? hangi şehirler turuncu ve sarı kodlu uyarı aldı?
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor.
Turuncu ve sarı kodlu uyarılar verildi
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli ve Tekirdağ için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunurken; Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye için 'sarı' kodlu uyarı yaptı.
İstanbul’da 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için önümüzdeki 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısında bulundu. Dün öğle saatlerinde etkili olan yağışlar, kentte zor anlar yaşatırken, yeni tahminler yağışların hafta boyunca devam edeceğini gösteriyor. İstanbul’da 4 Eylül’e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ani Sel ve su baskınlarına karşı uyarı
Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük tahmin haritalarına göre, bugün de dahil olmak üzere İstanbul’da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların hazırlıklı olması istendi.
AKOM'dan sağanak yağış uyarısı
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da İstanbul genelinde aralıklarla sürecek gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM’un duyurusunda, "İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları gün boyunca 24-29 derece arasında seyredecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.
Yağışlar 4 Eylül'e kadar devam edecek
Tahminlere göre, İstanbul’da 4 Eylül’e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak ve yağışlar bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabilecek. Hava sıcaklıklarının ise 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da yaşayanların, bu süreçte dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.