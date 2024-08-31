https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/esenyurtta-33-katli-binada-yangin-cikti-sitenin-tamami-duman-alti-binada-mahsur-kalanlar-1087485003.html
Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, sitenin tamamı duman altı: Binada mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor
Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, sitenin tamamı duman altı: Binada mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta, 33 katlı bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Binanın ve sitenin tamamı duman altında kalırken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T12:15+0300
2024-08-31T12:15+0300
2024-08-31T12:26+0300
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Yangın, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede, 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Mahsur Kalanlar Pencerelere YöneldiYangının sebep olduğu yoğun duman, binayı hızla sararken, üst katlardaki kişiler panikle pencerelere yöneldi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Tahliye çalışmaları devam ediyorEkiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Güvenlik nedeniyle, Nazım Hikmet Bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteorolojiden-marmara-dahil-pek-cok-bolgeye-uyari-kuvvetli-saganak-yagmur-ve-firtina-geliyor-1087481943.html
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Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, sitenin tamamı duman altı: Binada mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor
12:15 31.08.2024 (güncellendi: 12:26 31.08.2024)
İstanbul Esenyurt'ta, 33 katlı bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Binanın ve sitenin tamamı duman altında kalırken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede, 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur Kalanlar Pencerelere Yöneldi
Yangının sebep olduğu yoğun duman, binayı hızla sararken, üst katlardaki kişiler panikle pencerelere yöneldi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tahliye çalışmaları devam ediyor
Ekiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Güvenlik nedeniyle, Nazım Hikmet Bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.