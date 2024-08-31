https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/esenyurtta-33-katli-binada-yangin-cikti-sitenin-tamami-duman-alti-binada-mahsur-kalanlar-1087485003.html

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, sitenin tamamı duman altı: Binada mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, sitenin tamamı duman altı: Binada mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta, 33 katlı bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Binanın ve sitenin tamamı duman altında kalırken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T12:15+0300

2024-08-31T12:15+0300

2024-08-31T12:26+0300

türkiye

esenyurt

bina

yangın

yangın söndürme

mahsur kalma

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087485285_5:0:981:549_1920x0_80_0_0_c78e1c6214fcdba920317da30a63cafd.png

Yangın, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede, 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Mahsur Kalanlar Pencerelere YöneldiYangının sebep olduğu yoğun duman, binayı hızla sararken, üst katlardaki kişiler panikle pencerelere yöneldi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Tahliye çalışmaları devam ediyorEkiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Güvenlik nedeniyle, Nazım Hikmet Bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteorolojiden-marmara-dahil-pek-cok-bolgeye-uyari-kuvvetli-saganak-yagmur-ve-firtina-geliyor-1087481943.html

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, esenyurt son dakika, esenyurt yangın, yangın son dakika