https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/merkez-bankasindan-yeni-mevduat-adimi-faizler-yeniden-yukselir-mi-aylik-getirisi-ne-kadar-oldu-1087483084.html

Merkez Bankası'ndan yeni mevduat adımı: Faizler yeniden yükselir mi? Aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'ndan yeni mevduat adımı: Faizler yeniden yükselir mi? Aylık getirisi ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, Türk lirası mevduatların cazibesini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirdi. Bu adımların ardından TL mevduat faizlerinin yükselip... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T10:40+0300

2024-08-31T10:40+0300

2024-08-31T10:40+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz indirimi

faiz oranı

faiz oranları

faiz artırımı

faiz artırımı

yatırım

yatırımcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg

Merkez Bankası, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45-50 arasında olan bankalar için aylık artış hedefini 0.8 puana yükseltti. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60’ı geçen bankalar için ise aylık artış hedefi kaldırılarak, yüzde 60’ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Ayrıca, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına, TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne çıkarıldı.Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, TL mevduatlarını destekleyecek ilave adımlar atılabileceği belirtilmişti. Peki, bu yeni adımlar TL mevduat faizlerini yükseltir mi? Merkez Bankası’ndan yeni adımlar beklenebilir mi?Mevduat faizleri yükselecek mi?Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram’a göre, Merkez Bankası’nın attığı zorunlu karşılık adımları, TL mevduat birikimini artırmayı hedefliyor. Bayram, "Bankalar, zorunlu karşılık hedeflerine ulaşmak ve maliyetlerini düşürmek için TL mevduat faizlerini yükseltecektir" dedi.Şu anda bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 45-50 arasında seyrediyor. Ancak alınan yeni kararlarla birlikte faizlerin yüzde 50’nin üzerine çıkması bekleniyor. Bayram, "TL mevduat faizlerinde yüksek seyir devam edecek, ancak gelecek yılın başında faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla bir düşüş görülebilir" ifadelerini kullandı.1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?Milliyet'te yer alan habere göre son düzenlemelerle birlikte 1 milyon TL’nin aylık getirisi 45-50 bin TL arasına yükseldi. Daha önce 40-48 bin TL arasında olan getiriler, yeni adımlarla birlikte artış gösterdi.Faizler Ne Zaman Düşecek?Ekonomist Bayram, TL mevduat faizlerindeki asıl düşüşün gelecek yılın ilk çeyreğinde yaşanacağını ve mart ayı itibarıyla faizlerin gerileyeceğini öngörüyor. Ancak KKM’de istenen çözülme sağlanamazsa, TL mevduatta yüksek faiz oranlarının devam edeceği belirtiliyor.Merkez Bankası’ndan Yeni Adımlar Gelebilir mi?KKM’de çözülme olmaz ve dolara yönelim artarsa, Merkez Bankası’ndan TL mevduat faizlerini yükseltecek yeni adımların gelebileceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteorolojiden-marmara-dahil-pek-cok-bolgeye-uyari-kuvvetli-saganak-yagmur-ve-firtina-geliyor-1087481943.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır