https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/merkez-bankasindan-yeni-mevduat-adimi-faizler-yeniden-yukselir-mi-aylik-getirisi-ne-kadar-oldu-1087483084.html
Merkez Bankası'ndan yeni mevduat adımı: Faizler yeniden yükselir mi? Aylık getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni mevduat adımı: Faizler yeniden yükselir mi? Aylık getirisi ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, Türk lirası mevduatların cazibesini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirdi. Bu adımların ardından TL mevduat faizlerinin yükselip... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T10:40+0300
2024-08-31T10:40+0300
2024-08-31T10:40+0300
ekonomi
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Merkez Bankası, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45-50 arasında olan bankalar için aylık artış hedefini 0.8 puana yükseltti. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60’ı geçen bankalar için ise aylık artış hedefi kaldırılarak, yüzde 60’ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Ayrıca, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına, TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne çıkarıldı.Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, TL mevduatlarını destekleyecek ilave adımlar atılabileceği belirtilmişti. Peki, bu yeni adımlar TL mevduat faizlerini yükseltir mi? Merkez Bankası’ndan yeni adımlar beklenebilir mi?Mevduat faizleri yükselecek mi?Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram’a göre, Merkez Bankası’nın attığı zorunlu karşılık adımları, TL mevduat birikimini artırmayı hedefliyor. Bayram, "Bankalar, zorunlu karşılık hedeflerine ulaşmak ve maliyetlerini düşürmek için TL mevduat faizlerini yükseltecektir" dedi.Şu anda bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 45-50 arasında seyrediyor. Ancak alınan yeni kararlarla birlikte faizlerin yüzde 50’nin üzerine çıkması bekleniyor. Bayram, "TL mevduat faizlerinde yüksek seyir devam edecek, ancak gelecek yılın başında faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla bir düşüş görülebilir" ifadelerini kullandı.1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?Milliyet'te yer alan habere göre son düzenlemelerle birlikte 1 milyon TL’nin aylık getirisi 45-50 bin TL arasına yükseldi. Daha önce 40-48 bin TL arasında olan getiriler, yeni adımlarla birlikte artış gösterdi.Faizler Ne Zaman Düşecek?Ekonomist Bayram, TL mevduat faizlerindeki asıl düşüşün gelecek yılın ilk çeyreğinde yaşanacağını ve mart ayı itibarıyla faizlerin gerileyeceğini öngörüyor. Ancak KKM’de istenen çözülme sağlanamazsa, TL mevduatta yüksek faiz oranlarının devam edeceği belirtiliyor.Merkez Bankası’ndan Yeni Adımlar Gelebilir mi?KKM’de çözülme olmaz ve dolara yönelim artarsa, Merkez Bankası’ndan TL mevduat faizlerini yükseltecek yeni adımların gelebileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteorolojiden-marmara-dahil-pek-cok-bolgeye-uyari-kuvvetli-saganak-yagmur-ve-firtina-geliyor-1087481943.html
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Merkez Bankası'ndan yeni mevduat adımı: Faizler yeniden yükselir mi? Aylık getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası, Türk lirası mevduatların cazibesini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirdi. Bu adımların ardından TL mevduat faizlerinin yükselip yükselmeyeceği ve 1 milyon TL’nin aylık getirisinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte son gelişmeler ve detaylar...
Merkez Bankası, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45-50 arasında olan bankalar için aylık artış hedefini 0.8 puana yükseltti. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60’ı geçen bankalar için ise aylık artış hedefi kaldırılarak, yüzde 60’ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Ayrıca, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına, TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne çıkarıldı.
Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, TL mevduatlarını destekleyecek ilave adımlar atılabileceği belirtilmişti. Peki, bu yeni adımlar TL mevduat faizlerini yükseltir mi? Merkez Bankası’ndan yeni adımlar beklenebilir mi?
Mevduat faizleri yükselecek mi?
Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram’a göre, Merkez Bankası’nın attığı zorunlu karşılık adımları, TL mevduat birikimini artırmayı hedefliyor. Bayram, "Bankalar, zorunlu karşılık hedeflerine ulaşmak ve maliyetlerini düşürmek için TL mevduat faizlerini yükseltecektir" dedi.
Şu anda bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 45-50 arasında seyrediyor. Ancak alınan yeni kararlarla birlikte faizlerin yüzde 50’nin üzerine çıkması bekleniyor. Bayram, "TL mevduat faizlerinde yüksek seyir devam edecek, ancak gelecek yılın başında faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla bir düşüş görülebilir" ifadelerini kullandı.
1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Milliyet'te yer alan habere göre son düzenlemelerle birlikte 1 milyon TL’nin aylık getirisi 45-50 bin TL arasına yükseldi. Daha önce 40-48 bin TL arasında olan getiriler, yeni adımlarla birlikte artış gösterdi.
Faizler Ne Zaman Düşecek?
Ekonomist Bayram, TL mevduat faizlerindeki asıl düşüşün gelecek yılın ilk çeyreğinde yaşanacağını ve mart ayı itibarıyla faizlerin gerileyeceğini öngörüyor. Ancak KKM’de istenen çözülme sağlanamazsa, TL mevduatta yüksek faiz oranlarının devam edeceği belirtiliyor.
Merkez Bankası’ndan Yeni Adımlar Gelebilir mi?
KKM’de çözülme olmaz ve dolara yönelim artarsa, Merkez Bankası’ndan TL mevduat faizlerini yükseltecek yeni adımların gelebileceği öngörülüyor.