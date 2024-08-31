https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/lavrov-iran-buyuk-olcekli-bir-savasin-icine-cekilmek-istemiyor-1087495073.html

Lavrov: İran büyük ölçekli bir savaşın içine çekilmek istemiyor

Lavrov: İran büyük ölçekli bir savaşın içine çekilmek istemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın İsrail’in tüm kışkırtmalarına rağmen herhangi bir büyük ölçekli savaşa çekilmek istemediğini belirtti. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T21:32+0300

2024-08-31T21:32+0300

2024-08-31T23:09+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde, İran'ın kategorik olarak herhangi bir büyük ölçekli çatışmaya çekilmek veya provokasyonlara yenik düşmek istemediğini söyledi.Lavrov, “İran kategorik olarak provokasyonlara yenik düşmek, herhangi bir büyük çaplı çatışmanın içine çekilmek istemiyor. İran’ı kışkırtmaya çalışıyorlar. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da yeni cumhurbaşkanının göreve başlama töreni sırasında öldürülmesi elbette bir provokasyondur. O zaman İran tepki göstermedi ancak toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlal edilmesi nedeniyle bu hakkını saklı tuttuğunu belirtti” dedi.Şu anda İran ile İsrail arasında komşu ülkelerin de katılımıyla büyük bir savaş isteyen tek tarafın İsrail olduğunu, bu ülkenin hükümetinin Hamas, Hizbullah ve Suriye ve Irak'taki İran yanlısı gruplarla olan tüm sorunlara tek seferde son vermek için durumdan faydalanmak istediği gerçeğini özellikle gizlemediğini vurgulayan Lavrov, şunları ifade etti:Rusya, İran, Türkiye ve Suriye yakın zamanda bir araya gelecekLavrov, Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik Rusya-İran-Türkiye-Suriye formatında bir toplantının yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtti.Tarafların 2023’te savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servislerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirerek Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkı sunacak koşulları müzakere ettiklerini anımsatan Lavrov, şöyle devam etti:Lavrov, 2010-2011 öncesinde, yani Arap Baharı'nın başlamasından önce, Suriye ve Türkiye liderleri arasındaki sıcak kişisel ilişkilerin olumlu bir rol oynayabileceğini de sözlerine ekledi.Rusya, Iraklıların ülkedeki parçalanmayı aşmasına yardım ediyorLavrov, Moskova'nın Iraklıların ülkedeki parçalanma sorununu çözmelerine yardım ettiğini ve bu konuda başarılı olduklarını söyledi.Lavrov, Rus diplomatların Irak’ın farklı bölgelerini ziyaret ederek bu ülkede siyasi istikrarın güçlenmesine yardımcı olacak etkinlikler düzenlediğini belirterek, şunları vurguladı:Rusya ve İsrail Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili temas halindeLavrov, Rusya ve İsrail'in savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve güvenlik konseylerinin Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili temas halinde olduklarını söyledi.Gazze'deki Hamas hareketini yok etmeye yönelik girişimlerin kesinlikle beyhude birçaba olduğunu, bu hareketin Filistin halkının bir parçası olduğunu ve onunla müzakere etmek gerektiğini belirten Lavrov, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Lavrov ayrıca, Gazze Şeridi ve Filistin topraklarındaki kriz nedeniyle Lübnan'ın şu anda bir sınavla karşı karşıya olduğunu, Hizbullah'ın Filistin halkıyla dayanışma içinde İsrail'e taciz edici saldırılar düzenlediğini, ancak tüm bunların küçük ölçeklerde vuku bulduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rusya-orta-dogu-buyuk-savas-potansiyeline-sahip-tehlikeli-bir-esige-geldi-1087351595.html

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sergey lavrov, iran, israil, savaş, provokasyon, batı, bm güvenlik konseyi, hamas, hizbullah, irak, suriye