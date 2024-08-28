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Rusya: Ortadoğu, büyük savaş potansiyeline sahip tehlikeli bir eşiğe geldi
Rusya: Ortadoğu, büyük savaş potansiyeline sahip tehlikeli bir eşiğe geldi
Sputnik Türkiye
ABD’nin müdahaleleri yüzünden Ortadoğu’nun kontrolsüz tırmanma potansiyeli taşıyan tehlikeli bir eşiğe ulaştığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T07:58+0300
2024-08-28T07:58+0300
2024-08-28T08:10+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ortadoğu'ya asker konuşlandırdığı ve her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığı yönündeki haberleri değerlendirdi.Ortadoğu’daki mevcut tehlikeli tırmanışın temel nedenlerinin, “Filistin-İsrail çatışmasının çözülememiş olması ve uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde eşi benzeri görülmemiş kan dökülmesini durduramamasıyla” bağlantılı olduğuna işaret eden Rus diplomat, bunun bölgedeki siyasi ve askeri durumun şiddetle kötüleşmesine yol açtığını söyledi.İsrail ve İran arasındaki çatışmanın da yeni bir seviyeye ulaştığını kaydeden Zaharova, “Ortadoğu, büyük savaşa kadar varabilecek kontrolsüz tırmanma potansiyeli taşıyan tehlikeli bir eşiğe geldi” diye kaydetti.Mevcut dramatik durumun büyük ölçüde ABD'nin Ortadoğu'daki dominant etkisini sürdürme arzusunun bir sonucu olduğunu dile getiren Bakanlık Sözcüsü, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını arttırmasının, gerilimin daha da tırmanması tehlikesini taşıdığını kaydeden Zaharova, Washington’un bu yılın başında başlattığı sözde barışı koruma operasyonunun Yemen topraklarına yönelik saldırılarla sonuçlandığını ve uygulamada bölgesindeki durumun daha da kötüleşmesine yol açtığını anımsatarak şunu dedi:Rusya’nın, Ortadoğu'daki askeri ve siyasi durumun daha da kötüleşmesine yol açacak her türlü eylemden vazgeçilmesi gerektiği yönündeki aktif ve tutarlı politikayı uygulamaya devam ettiğini kaydeden Zaharova, “İlgili tüm tarafları, bölgesel ve küresel güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek şiddet sarmalının daha da derinleşmesini önlemek amacıyla sorumlu bir yaklaşım sergilemeye teşvik ediyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/fiyaskoya-donusen-gazzedeki-gecici-liman-hikayesinde-suclu-bulundu-1087350972.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ortadoğu, abd, israil, filistin, israil-filistin, gazze şeridi, iran, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm genel kurulu, yemen
Rusya: Ortadoğu, büyük savaş potansiyeline sahip tehlikeli bir eşiğe geldi
07:58 28.08.2024 (güncellendi: 08:10 28.08.2024)
ABD’nin müdahaleleri yüzünden Ortadoğu’nun kontrolsüz tırmanma potansiyeli taşıyan tehlikeli bir eşiğe ulaştığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bölge ülkelerinin mevcut sorun ve anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla kendi başlarına çözebileceklerini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ortadoğu'ya asker konuşlandırdığı ve her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığı yönündeki haberleri değerlendirdi.
Ortadoğu’daki mevcut tehlikeli tırmanışın temel nedenlerinin, “Filistin-İsrail çatışmasının çözülememiş olması ve uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde eşi benzeri görülmemiş kan dökülmesini durduramamasıyla” bağlantılı olduğuna işaret eden Rus diplomat, bunun bölgedeki siyasi ve askeri durumun şiddetle kötüleşmesine yol açtığını söyledi.
İsrail ve İran arasındaki çatışmanın da yeni bir seviyeye ulaştığını kaydeden Zaharova, “Ortadoğu, büyük savaşa kadar varabilecek kontrolsüz tırmanma potansiyeli taşıyan tehlikeli bir eşiğe geldi” diye kaydetti.
Mevcut dramatik durumun büyük ölçüde ABD'nin Ortadoğu'daki dominant etkisini sürdürme arzusunun bir sonucu olduğunu dile getiren Bakanlık Sözcüsü, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Washington'un Filistin-İsrail çatışmasında arabuluculuk rolünü tekeline alma, statükoyu koruma ve “ekonomik barışı” teşvik etme arzusu ve bu uzun süredir devam eden soruna BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’nin mevcut kararları temelinde uzun vadeli çözüm bulunmasına ilişkin temel meseleleri bir kenara bırakması, çatışma potansiyelinin birikerek büyümesine yol açtı. Buna paralel olarak Amerikalılar, bölgede yapay bölünme hatları yaratmayı ve İran karşıtı koalisyonlar kurmayı amaçlayan çatışmacı yaklaşımlarını aktif olarak destekledi.
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını arttırmasının, gerilimin daha da tırmanması tehlikesini taşıdığını kaydeden Zaharova, Washington’un bu yılın başında başlattığı sözde barışı koruma operasyonunun Yemen topraklarına yönelik saldırılarla sonuçlandığını ve uygulamada bölgesindeki durumun daha da kötüleşmesine yol açtığını anımsatarak şunu dedi:
Bölge ülkelerinin mevcut sorun ve anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla kendi başlarına çözebileceklerine inanıyoruz.
Rusya’nın, Ortadoğu'daki askeri ve siyasi durumun daha da kötüleşmesine yol açacak her türlü eylemden vazgeçilmesi gerektiği yönündeki aktif ve tutarlı politikayı uygulamaya devam ettiğini kaydeden Zaharova, “İlgili tüm tarafları, bölgesel ve küresel güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek şiddet sarmalının daha da derinleşmesini önlemek amacıyla sorumlu bir yaklaşım sergilemeye teşvik ediyoruz” diye ekledi.